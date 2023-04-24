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ТАСС

Песков заявил, что линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, НАТО посягает на безопасность России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО), заявил в пятницу в общении с представителями СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, [что] НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этом и об этой потенциальной угрозе наш президент говорил еще задолго до начала СВО. И все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность", - сказал представитель Кремля, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о согласии всех стран блока в том, чтобы Украина стала членом альянса.

"Мы имеем дело с агрессивным блоком [НАТО], который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", - заключил Песков. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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