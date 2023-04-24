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ТАСС

Адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом России

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Командующий Тихоокеанским флотом Российской Федерации адмирал Виктор Лиина
Командующий Тихоокеанским флотом Российской Федерации адмирал Виктор Лиина.
Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник.

"Адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее два источника, сообщали ТАСС, что адмирал Лиина может сменить на посту командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца, а Балтийский флот может возглавить вице-адмирал Владимир Воробьев. Также сообщалось, что Сергей Авакянц недавно отметил свой 65-й день рождения, таким образом, у него истек предельный срок нахождения на военной службе.

Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 году в Печорах (Псковская область). В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. После выпуска из училища служил в составе Северного флота (СФ) инженером электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки. В 1999-2004 годах командовал 74-м экипажем атомных подводных ракетных крейсеров "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок СФ. В 2006 году с отличием окончил Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Затем последовательно занимал должности заместителя командира, начальника штаба и командира дивизии подводных лодок, заместителя командующего подводными силами Северного флота.

В 2010 году Лиина стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. Спустя два года получил звание контр-адмирала и был назначен на должность командующего Войсками и силами на северо-востоке России. В 2014 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. После ее досрочного окончания в 2016 году был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом. 1 августа 2019 года занял должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ. 5 октября 2021 года вице-адмирал Виктор Лиина был назначен командующим Балтийским флотом. 

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Страны
Россия
Компании
ВМА Кузнецова
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
СФ
ТОФ
ЧФ
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