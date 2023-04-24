США предоставили Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 21 апреля. Минобороны США 19 апреля объявило о выделении администрацией Д.Байдена дополнительной помощи для удовлетворения потребностей Украины в области безопасности в размере 325 млн. долл.
Пакет, в частности, включает поставку реактивных снарядов для РСЗО HIMARS, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств.
Одобренный президентом США пакет помощи Украине является 36-ым подобным предоставлением ВиВТ из наличия Министерства обороны США, санкционированным администрацией Д.Байдена с августа 2021 года. В его состав, в частности, вошли:
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты для ПТРК TOW;
- противотанковые гранатометы АТ-4;
- противотанковые мины;
- подрывные заряды для преодоления препятствий;
- более 9 млн. патронов для стрелкового оружия;
- четыре машины логистической поддержки;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобильной техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Как отмечается, для удовлетворения потребностей ВСУ США намерены продолжать работу с союзниками и партнерами для поставки Киеву различных основных систем вооружения.