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ЦАМТО

США предоставили Украине новый пакет военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 апреля. Минобороны США 19 апреля объявило о выделении администрацией Д.Байдена дополнительной помощи для удовлетворения потребностей Украины в области безопасности в размере 325 млн. долл.

Пакет, в частности, включает поставку реактивных снарядов для РСЗО HIMARS, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств.

Одобренный президентом США пакет помощи Украине является 36-ым подобным предоставлением ВиВТ из наличия Министерства обороны США, санкционированным администрацией Д.Байдена с августа 2021 года. В его состав, в частности, вошли:

- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

- ракеты для ПТРК TOW;

- противотанковые гранатометы АТ-4;

- противотанковые мины;

- подрывные заряды для преодоления препятствий;

- более 9 млн. патронов для стрелкового оружия;

- четыре машины логистической поддержки;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобильной техники;

- оборудование для охраны портов и гаваней;

- запасные части и другое полевое оборудование.

Как отмечается, для удовлетворения потребностей ВСУ США намерены продолжать работу с союзниками и партнерами для поставки Киеву различных основных систем вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
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