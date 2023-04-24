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ТАСС

Члены Конгресса направили Байдену письмо с просьбой остановить неограниченную помощь Киеву

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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mariam Zuhaib

Они считают, что продолжение поставок оружия может привести к эскалации конфликта и еще большему насилию

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Члены Конгресса от Республиканской партии направила в четверг президенту США Джо Байдену письмо с требованием прекратить "неограниченную помощь" Украине.

"Неограниченная помощь США Украине должна прекратиться, мы будем категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этого конфликта", - говорится в письме законодателей, которые также отметили, что продолжение поставок оружия Киеву может привести к эскалации конфликта и еще большему насилию.

Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере $325 млн. По данным Минобороны, суммарный объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала специальной военной операции РФ составил $35,4 млрд, а с 2014 года - $38,1 млрд. 

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Россия
США
Украина
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