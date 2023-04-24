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ТАСС

Вице-адмирала Владимира Воробьева назначили на должность командующего Балтийским флотом

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Командующий Балтийским флотом ВМФ России Владимир Воробьев
Командующий Балтийским флотом ВМФ России Владимир Воробьев.
Источник изображения: Mil.ru/ CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Он сменил на этом посту адмирала Виктора Лиину

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к военному ведомству.

"На пост командующего Балтфлота назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Он сменил на этом посту адмирала Виктора Лиину", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

20 апреля два источника, близкие к военному ведомству, сообщали ТАСС, что адмирал Лиина может сменить на посту командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца, а Балтфлот может возглавить вице-адмирал Воробьев.

Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился в семье военного моряка. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и начал службу в подводных силах Северного флота. Прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира атомной подлодки, а затем командира соединения. Занимал должность начальника штаба, а затем и командира Беломорской военно-морской базы Северного флота.

С июля 2019 года по апрель 2021 года Воробьев являлся начальником штаба - первым заместителем командующего Балтфлота. С апреля по октябрь 2021 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Северным флотом. С 5 октября 2021 года - заместитель начальника Генерального штаба. Окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. 

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