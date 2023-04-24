В России создали новое противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России создано противодроновое ружьё ПАРС-С "Степашка", способное "глушить" самые широко применяемые в СВО квадрокоптеры типа Mavic, сообщил РИА Новости в пятницу представитель компании-разработчика этой "дронобойки" - "Локационная мастерская" ("Локмас", Зеленоград).

Разработка представлена на II выставке "Экипировка" (Москва, ВДНХ)

"Самая современная наша разработка (из представленных на выставке) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространённые", - сказал представитель "Локмаса".

Собеседник агентства отметил, что сегодня "Степашка" проходит "обкатку" как на полигонах, так и в зоне СВО. С начала спецоперации производство противодроновых ружей на "Локмасе" выросло в несколько раз и сегодня исчисляется сотнями ежемесячно.

Согласно данным, представленным на выставке, "Степашка" обладает дельностью подавления до 1,5 километра, весит 9,6 килограмма, время работы - два часа. "Дронобойка" может применяться как в стационарном (на штативе), так и в мобильном варианте.