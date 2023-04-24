В МИД РФ оценили, когда Запад может остановить поставки оружия Украине

Замглавы ведомства Михаил Галузин считает, что это может произойти, когда страны коллективного Запада осознают неспособность Киева продолжать военные действия

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Страны коллективного Запада прекратят снабжать Украину вооружением, когда осознают неспособность Киева продолжать военные действия. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала RT.

"Может быть, в момент, когда они наконец-то осознают неспособность киевского режима продолжать военные действия, они остановятся", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда страны коллективного Запада прекратят поставки оружия Украине.

Галузин напомнил, что США и их союзники сделали свой выбор в пользу нанесения России стратегического поражения на поле боя, однако "это невозможно, это цель, которая не может быть достигнута". По словам дипломата, коллективный Запад рассматривает Украну исключительно как "сырой материал" для реализации своих агрессивных целей. "Они, кажется, готовы сражаться до последнего украинца", - указал замглавы дипведомства.

Встреча министров обороны стран - союзниц Украины на военной базе США Рамштайн в Германии состоится в пятницу, 21 апреля. Украина надеется договориться о получении от партнеров дополнительных средств противовоздушной обороны, боевых самолетов, бронетехники, снарядов для тяжелой артиллерии, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что верит в продолжение поддержки Украины европейскими государствами, добавив, что страны НАТО и их партнеры уже направили Киеву военную помощь на €150 млрд, из которых €65 млрд приходится на поставки оружия.