Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"

ЦАМТО, 21 апреля. Компания "Бронепласт" представила на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве новую индивидуальную модульную бронесистему с площадью защиты почти в два раза больше, чем у штатного войскового комплекта "Ратник".

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил директор по развитию компании Дмитрий Пешков.

"На прошлой выставке мы представляли наш обычный бронежилет и модульную систему защиты, но она не была доработана. Мы расширили баллистические пакеты, увеличили бронестойкость, пулестойкость, площадь защиты. Самый популярный сейчас в войсках бронежилет – мы его доработали, увеличили площадь защиты. Максимальная площадь защиты модульной системы составляет 108 квадратных дециметров – это в два раза больше, чем у обычного "Ратника", – сообщил агентству Д.Пешков.

По его словам, ключевой особенностью решения от "Бронепласта" является смерхвысокомолекулярные полиэтиленовые бронепластины высокой прочности в керамической оболочке. "Он легче, он прочный, он не намокает, не набирает в себя влагу, обладает положительной плавучестью... То есть пригоден для использования морской пехотой – как спасжилет работать, конечно, не будет, но на дно не потянет", – пояснил Д.Пешков. Он добавил, что производство находится в Подмосковье, практически все сырье российское, за исключением смерхвысокомолекулярного полиэтилена, который закупается в КНР.

Разработчики находятся в постоянном контакте с бойцами в спецоперации. "Допустим, часто жаловались бойцы, что натирает защита шеи, мы сделали внутри флис. На "быстросъемах" (системе быстрого сброса бронежилета – ред.) сделали страховочную систему в случае механического повреждения застежки", – цитирует "РИА Новости", Д.Пешкова.