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ТАСС

МИД РФ: рассуждения Запада о наступлении Киева подтверждают его вовлеченность в конфликт

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В дипведомстве заявили, что высказывания и преступления Киева подтверждают необходимость продолжения СВО до полного выполнения ее задач

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Открытые рассуждения стран Запада о "грядущем украинском контрнаступлении" подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"США и их союзники по НАТО не прекращают накачивать киевский режим оружием, настаивают на продолжении боевых действий и демонстрации на поле боя эффективности западной военной помощи. Англосаксы открыто говорят о грядущем украинском контрнаступлении. Даже называют сроки его начала. Все это подтверждает их непосредственную вовлеченность в конфликт и участие в планировании войсковых операций", - подчеркнули в дипведомстве.

При этом, как указали в МИД РФ, "одновременно растут военные аппетиты [президента Украины Владимира] Зеленского". "Он не устает требовать от Запада новых и современных видов вооружений, в том числе для нанесения ударов вглубь территории России. Сегодня на очередном заседании контактной группы по Украине в формате Рамштайн Киев намерен запросить срочные поставки комплексов ПВО и дальнобойных ракет", - говорится в сообщении.

"Однако удовлетворять заявки Киева для США и Европы становится все труднее, - продолжили в министерстве. - В западных СМИ появилось немало публикаций об истощении запасов натовского вооружения в ключевых европейских государствах. <...> Но прекращать поставки Запад пока не собирается. Там понимают, что отказ от помощи Украине, как на днях выразился министр обороны Германии Борис Писториус, может привести к ее немедленному концу".

Также в МИД РФ обратили внимание на "фактически ультиматум", предъявленный Киевом НАТО насчет необходимости членства Украины в альянсе. "Судя по всему, безоговорочная поддержка Запада настолько развратила и без того наглый и беспринципный режим Зеленского, что он на глазах теряет чувство реальности и скоро совсем уверует в собственную исключительность", - заключили в дипведомстве.

Высказывания официальных лиц Украины

В министерстве обратили внимание на "очередную порцию экстремистских высказываний некоторых официальных лиц Украины", в частности на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, "рассуждая о ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви, открыто заявил, что сегодня у киевского режима есть уникальный шанс быстро и безболезненно физически "зачистить" большое количество пророссийски настроенных людей".

"Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что Подоляк "пообещал покарать также жителей Крыма и Донбасса за их желание связать свое будущее с Россией". "Ему вторит мэр переименованного в "Днепр" Днепропетровска Борис Филатов, который говорит, что Украина не прощает обид", - добавили в дипведомстве. 

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