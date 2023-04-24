В Киеве заявили, что переданная Западом система ПВО Patriot находится на боевом дежурстве

По словам командующего воздушными силами украинских войск Николая Олещука, на вооружении ВСУ также есть западные ЗРК NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale и Gepard

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, поставленный Киеву Западом, уже находится на боевом дежурстве. Об этом в пятницу сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук.

В своем Telegram-канале он разместил фото пусковой установки.

"Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений. На фото позади меня пусковая установка ЗРК Patriot, уже несущая боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", - написал он.

Олещук добавил, что на вооружении ВСУ на данный момент есть западные ЗРК NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T (французское название - Mamba), Crotale, Gepard и другие.

В среду замминистра Украины Александр Павлюк сообщил, что в страну прибыли системы Patriot из США, Нидерландов и Германии.

Patriot - армейские мобильные ЗРК - начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Производятся корпорацией Raytheon, способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты меньшей и средней дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований ранее отмечали, что, по их оценке, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: 400 млн - пусковые установки, командный модуль и РЛС, около 700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.