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ТАСС

Финляндия предоставит Украине 15-й пакет военной помощи на €78 млн

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Флаги Украины и Финляндии
Флаги Украины и Финляндии.
Источник изображения: omr.gov.ua

В пакет помощи входят различные виды вооружений для обеспечения нужд европейской тренировочной миссии для Украины

СТОКГОЛЬМ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Финляндии согласовали отправку Киеву нового, 15-го по счету пакета военной помощи на сумму примерно €78 млн. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении министерства обороны республики.

"Оценочная стоимость военных расходов Финляндии на оборудование, содержащееся в этом пакете, составляет €78 млн", - указывается в документе.

Ведомство уточняет, что в пакет помощи входят различные виды вооружений для обеспечения нужд европейской тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine, EU Military Assistance Mission for Ukraine) по обучению 30 тыс. украинских солдат, включающей базовую и специализированную подготовку военнослужащих. Конкретное содержание пакета, а также сроки и способы его доставки не уточняются по соображениям безопасности. Общая стоимость предоставленной Хельсинки помощи Киеву оценивается в €990 млн.

"Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы принимаем участие в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат и оказывая необходимую материальную помощь", - заявил глава финского оборонного ведомства Антти Кайкконен. 

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Страны
Украина
Финляндия
Проекты
Евросоюз
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