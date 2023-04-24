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ТАСС

Министр обороны Канады заявила о выделении Украине военной помощи на $28,9 млн

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

По данным Reuters, помощь будет включать 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций

ОТТАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Канада направит Киеву военную помощь в размере $28,9 млн. Об этом в пятницу объявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне, передает агентство Reuters.

По его данным, Оттава направит $28,9 млн на военную помощь, которая в том числе будет включать 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций.

По информации канадского правительства, с начала 2022 года помощь Киеву со стороны Оттавы в различных формах составила около 5 млрд канадских долларов ($3,74 млрд). ВСУ были поставлены 155-миллиметровые гаубицы M777, противотанковые гранатометы, ручные гранаты и боеприпасы. Также правительство Канады объявило о том, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (примерно $303 млн). 

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
M777
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