"Бумажный леопард" Украина разочарована: Запад подвел ее с наступлением

Foreign Policy: в Киеве обеспокоены тем, что Запад поставляет слишком мало танков

Украина никак не может начать "контрнаступление" из-за нехватки вооружений, пишет Foreign Policy. Киев разочарован: его оружие старое, а западного, несмотря на все обещания, мало, и везут его слишком долго.

Киев ждет, Россия окапывается.

На востоке Украины тает снег, и, хотя вооруженный конфликт с Россией идет уже больше года, на мгновение ситуация как-то странно пришла в норму. В выходные дни украинцы красили яйца на Пасху, пекли куличи и гуляли в традиционных вышиванках.

Но на Западе установившееся на украинских фронтах, за исключением Артемовска, зловещее спокойствие вызывает обеспокоенность и тревогу. Многие спрашивают: из-за чего задерживается наступление? На протяжении недель высокопоставленные украинские руководители, начиная с президента Зеленского, твердили о том, что не начнут масштабный штурм российских оборонительных позиций, если не получат дополнительное оружие от США и Запада.

В конце марта Зеленский написал в Telegram, что Украина не сможет возобновить контрнаступление, пока западные страны не поставят ей больше оружия, включая артиллерию, танки и реактивные системы залпового огня. Западное руководство пока отказывает Киеву в просьбе передать истребители F-16 и реактивную артиллерию большой дальности, способную поражать российские оборонительные позиции, которые выведены за пределы досягаемости американских РСЗО, поставляемых на Украину с прошлого лета.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", – сказал Зеленский в интервью японской газете Yomiuri Shimbun в конце марта.

Контрнаступление "пока начинать нельзя – мы не можем отправлять наших храбрых солдат на линию фронта без танков, артиллерии и ракет большой дальности", добавил украинский президент.

Требования из Киева звучат все громче. Демонстрируя недовольство Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во вторник в интервью Associated Press, что некоторые союзники разочаровали его страну, потому что "обещали одно, а делают совершенно другое". По его словам, союзники Киева работают над усилением украинской армии, чтобы та могла перенести боевые действия на российские оборонительные рубежи. Однако Данилов подчеркнул, что Украина не готова, а "без подготовки никто не начинает".

С наступлением весенней оттепели на Украину стали прибывать современные немецкие танки "Леопард", а США пообещали впоследствии поставить "Абрамс". Но в киевских коридорах власти царит обеспокоенность: танков слишком мало, и поступают они слишком поздно. Американские представители признают, причем даже официально, что "Абрамсы" прибудут лишь через несколько месяцев, поскольку Пентагон проверяет свои запасы и оценивает, что можно послать. Еще хуже другое. "Леопарды" прибывают из восьми разных стран, а значит, этим танкам нужны разные снаряды. Украинцы не могут покупать боеприпасы для своей навороченной бронетехники большими партиями. А пока не прибудет тяжелая артиллерия, Украина будет оставаться бумажным тигром – точнее, леопардом.

Украинский депутат Саша Устинова рассказала Foreign Policy, что Пентагон поставил Киеву гораздо меньше, чем просил главный украинский военачальник Валерий Залужный. Американская военная помощь поступает в небольших количествах и нерегулярно. У администрации Байдена заканчиваются средства на оружие, которое она может взять со складов Пентагона и передать украинцам. По словам Устиновой, Украина надеялась начать контрнаступление в апреле, но из-за нехватки вооружений сроки передвинуты на неопределенное время.

"Мы, военные, хотим получить все оружие сейчас, но в нынешней ситуации это, конечно, невозможно, – сказал один украинский военачальник, попросивший не называть его имя. – Конечно, нам нужны самолеты, но, если честно, в ближайшие месяцы они не прибудут".

Как сообщило издание Politico, в четверг в Германии на встрече Контактной группы по обороне Украины Соединенные Штаты объявят об отправке Киеву дополнительных боеприпасов и противотанкового оружия на 325 миллионов долларов. Перспективы поставок F-16 и тактических ракет ATACMS весьма туманны из-за непрекращающихся внутренних дебатов, что вызывает недовольство на Капитолийском холме.

"Администрации и нашим союзникам давно пора предоставить Украине оружие, необходимое для победы, – сказал в среду на слушаниях председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол (Michael McCaul). – Мы должны сделать больше, не ограничиваясь только тем, что необходимо Украине для выживания". Некоторые западные руководители, обеспокоенные длительными сроками подготовки украинских летчиков и обслуживания самолетов, намекают, что F-16 можно будет предоставить Киеву уже после окончания конфликта, и тогда они станут сдерживающим фактором на долгосрочную перспективу.

Но Украина ведет боевые действия, которые измеряются днями и неделями, а не месяцами и годами. Она намерена вернуть как можно больше территорий, занятых Россией в Донбассе и на юге. В результате осеннего натиска украинские войска выгнали русских за Днепр и взяли под свой контроль Херсон, находящийся чуть севернее Крымского полуострова. Это важная цель. В ходе весеннего наступления Украина попытается продвинуться на юг, хотя встретит там упорное сопротивление российских войск, обороняющихся на противоположном берегу Днепра. Либо же Киев предпримет попытку продвинуться на восток и освободить занятые Россией районы Запорожской области, чтобы затем перерезать пути снабжения из Крыма. В этом случае ей удастся избежать рискованного наступления с высадкой десанта.

Но ожидание затягивается, и украинское руководство обеспокоено тем, что русские внесли коррективы в свою тактику, которые изменят картину на поле боя. Российские корабли, оснащенные ракетами большой дальности, наносят удары высокоточным оружием издалека, даже из района Каспийского моря, сказала Устинова. Поэтому Украина лишена возможности наносить ответные удары. А у российских истребителей четвертого поколения Су-35 такая дальность стрельбы, что они могут наносить удары из своего воздушного пространства.

"Русские применяют более высокоточное оружие и наносят большой ущерб, – отметила Устинова. – А у Украины старое оружие". Средств ПВО ей хватает только для того, чтобы прикрывать несколько городов. В качестве временной меры в ожидании американских ЗРК "Пэтриот", которые начали прибывать на этой неделе, Киев использует советские комплексы "Бук" и американские системы средней дальности "Хок", которые армия США прекратила использовать в 90-е годы, а теперь отправила на Украину без радаров.

Еженедельно украинская армия теряет в Донбассе сотни солдат, и бывшие американские руководители полагают, что с каждым днем отсрочки наступления Киев растрачивает свою боевую мощь, продолжая бои за такие города, как богатый ресурсами Артемовск.

"С каждым днем мы просто выматываемся, а русские усиливаются, – сказал бывший помощник министра обороны по делам НАТО и Европы Джим Таунсенд (Jim Townsend). – Это усиливает доводы в пользу того, чтобы начать наступление как можно быстрее".

Другие же уверены, что стоит подождать. "Думаю, чем дольше Украина выжидает, тем больше у нее будет шансов на успех", – сказал эксперт по российской армии из виргинского аналитического Центра военно-морского анализа Майкл Кофман (Michael Kofman). По его словам, Украине не хватает не только оружия, но и техники, чтобы дать бой России. Ей нужны средства для разминирования, прорыва, наведения мостов и тылового обеспечения.

Российские войска уже начали задраивать люки, готовясь к предстоящему контрнаступлению. <…> Они окапываются, а не наступают. Украине не хватает средств, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

"Мы думаем, что интенсивность их наступательных действий пошла на спад, – сказал украинский депутат Егор Черниев, возглавляющий представительство своей страны в НАТО. – Это дает нам великолепную возможность для проведения контрнаступления".

Автор статьи: Джек Детч (Jack Detsch)