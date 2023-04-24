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Интерфакс-АВН

Законопроект о службе женщин-добровольцев в армии Армении одобрен правительством

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ВС Армении
ВС Армении.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ереван. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило проект закона, предполагающий службу женщин в Вооруженных силах.

Представляя законопроект, министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что служба женщин будет на добровольной основе, а обязательный срок службы составит шесть месяцев.

Предполагается, что набор женщин в армию будет осуществлен с зимнего призыва 2023 года. По завершении службы женщины получат почетную выплату в размере 1 млн драмов ($2,5 тыс.).

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что данный законопроект укладывается в рамки концепции создания профессиональной армии.

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Армения
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