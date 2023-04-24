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РИА Новости

В Москве показали бронесистему с увеличенной вдвое площадью защиты

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Бронежилет с площадью защиты в 2 раза больше, чем у штатного, представленный на выставке в Москве
Бронежилет с площадью защиты в 2 раза больше, чем у штатного, представленный на выставке в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости

"Бронепласт" представил бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Компания "Бронепласт" представила на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве новую индивидуальную модульную бронесистему с площадью защиты почти в два раза больше, чем у штатного войскового комплекта "Ратник", рассказал РИА Новости директор по развитию компании Дмитрий Пешков.

"На прошлой выставке мы представляли наш обычный бронежилет и модульную систему защиты, но она не была доработана. Мы расширили баллистические пакеты, увеличили бронестойкость, пулестойкость, площадь защиты. Самый популярный сейчас в войсках бронежилет - мы его доработали, увеличили площадь защиты. Максимальная площадь защиты модульной системы составляет 108 квадратных дециметров - это в два раза больше, чем у обычного "Ратника", - сообщил Пешков.

По его словам, ключевой особенностью решения от "Бронепласта" является смерхвысокомолекулярные полиэтиленовые бронепластины высокой прочности в керамической оболочке. "Он легче, он прочный, он не намокает, не набирает в себя влагу, обладает положительной плавучестью... То есть пригоден для использования морской пехотой - как спасжилет работать, конечно, не будет, но на дно не потянет", - пояснил Пешков. Он добавил, что производство находится в Подмосковье, практически все сырье российское, за исключением смерхвысокомолекулярного полиэтилена, который закупается в КНР.

Разработчики находятся в постоянном контакте с бойцами в спецоперации. "Допустим, часто жаловались бойцы, что натирает защита шеи, мы сделали внутри флис. На "быстросъемах" (системе быстрого сброса бронежилета - ред.) сделали страховочную систему в случае механического повреждения застежки", - рассказал собеседник.

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