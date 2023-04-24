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ЦАМТО

Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков "Леопард-2A4"

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Танки Leopard 2A4
Танки Leopard 2A4.
Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann

ЦАМТО, 21 апреля. Минобороны Нидерландов объявило, что совместно с Минобороны Дании закупит для ВС Украины 14 танков "Леопард-2A4". Они будут доставлены на Украину в "кратчайшие сроки", предварительно пройдя капремонт. Ожидается, что поставка танков состоится в 2024 году.

Нидерланды и Дания в равных долях разделят расходы на закупку танков "Леопард-2A4", которые оцениваются в 165 млн. евро.

Нидерланды входят в т.н. "международную танковую коалицию", созданную для обеспечения Украины современными боевыми танками. Ранее Нидерланды вместе с Данией и Германией закупили для Украины танки "Леопард-1". В феврале Германия, Дания и Нидерланды достигли договоренности о безвозмездной передаче Украине не менее 100 танков "Леопард-1A5". Ожидается, что первые из них будут готовы для проведения подготовки военнослужащих ВС Украины в ближайшие недели.

По мнению МО Нидерландов, наличие основного боевого танка "Леопард-2A4" обеспечит Украине превосходство на поле боя за счет большой огневой мощи, высокого уровня защиты и скорости. За последние несколько недель ВС Украины продемонстрировали возможность за короткое время освоить эксплуатацию данного танка.

Нидерланды и Дания намерены изучить и другие возможные приобретения ВиВТ с целью поддержки Украины.

Нидерланды также примут участие в двух инициативах, направленных на совместную закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов для ВС Украины. Сумма в 130 млн. евро будет направлена Европейскому оборонному агентству (EDA), еще 130 млн. евро будут выделены на инициативу Германии по совместной закупке техники.

В Рамштайне (Германия) 21 апреля состоится заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG), в ходе которого министры обороны 50 стран обсудят вопросы координации военной поддержки Украины.

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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