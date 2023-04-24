НАТО оказала военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что стоимость поставок вооружений и других форм военной поддержки Киева со стороны Североатлантического альянса "выросла в 10 раз" с начала конфликта

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Объем военной помощи Украине, оказанной странами НАТО с начала специальной военной операции (СВО) России, составил $55 млрд. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне.

"Участники контактной группы НАТО по Украине с начала [СВО] оказали ей военную помощь в размере $55 млрд", - сообщил глава американского оборонного ведомства. Он также уточнил, что стоимость поставок вооружений и других форм военной поддержки Киева со стороны Североатлантического альянса "выросла в 10 раз" с начала конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, что, начиная с февраля 2022 года, страны альянса выделили Украине в общей сложности €150 млрд. Он также отметил, что "на протяжении [многих] лет страны НАТО обеспечивали подготовку десятков тысяч украинских солдат".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении СВО в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву.