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Военное обозрение

В ВМС США сделали заявление о причинах и последствиях неудачного спуска на воду корабля USS Cleveland

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Источник изображения: topwar.ru

«Кливленд», пострадавший во время недавнего инцидента, является последним из 16 прибрежных кораблей класса Freedom американских Военно-морских сил. В ВМС США сделали заявление о причинах и последствиях неудачного спуска на воду корабля USS Cleveland.

Об этом сообщает американский портал The Drive.

Военные дали более подробную информацию, касающуюся столкновения корабля с буксиром во время торжественной церемонии спуска на воду корабля, которая проходила 14 апреля.

Источник изображения: topwar.ru

Никаких травм персонала не произошло, но был ограниченный ущерб. Поврежденный участок находится значительно выше ватерлинии, и затопления не произошло

- говорится в сообщении ВМС США.

При входе в воду левым бортом «Кливленд» зацепил буксир, который оказался к нему гораздо ближе, чем следовало. Флотское командование охарактеризовало данную ситуацию как непреднамеренный контакт, а нахождение буксира слишком близко от спускаемого на воду корабля назвало недоразумением, случившимся из-за недопонимания. Подробные причины инцидента ВМС США еще расследуют.

Какой ремонт потребуется «Кливленду» и сколько времени на это потребуется, командование флота пока не сообщает.

Для USS Cleveland был применен боковой метод спуска на воду. Обычно он применяется, когда не хватает глубины для спуска корабля кормой вперед. Торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию нового корабля проходило в Маринетте, штат Висконсин. Верфь, где состоялся спуск, находится на берегу реки Меномини.

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США
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