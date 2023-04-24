Евгений Дудоров: робот "Маркер" сможет запускать до ста малоразмерных дронов

ЦАМТО, 21 апреля. Перспективный робот "Маркер" получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников, заявил "РИА Новости" исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Ранее Е.Дудоров рассказал "РИА Новости" о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном компанией специально под запуск с платформы "Маркер".

"Потенциально мы можем установить на "Маркер" контейнеры, в которых будут размещены до 100 таких беспилотников. Таким образом, с "Маркера" смогут осуществляться атаки на противника роями дронов", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день проведено уже несколько сотен вылетов БАС-80. Собеседник агентства выразил надежду, что испытания дрона завершатся в ближайшие три-четыре месяца (в июле-августе 2023 года), после чего их результаты продемонстрируют потенциальным заказчикам, что позволит начать их серийное производство.

Как сообщает агентство, масса БАС-80 без боевой части составляет 1,7 кг, масса БЧ – около 600 гр. с возможностью ее дальнейшего увеличения, дальность полета – до 30 км, время нахождения в полете – до 18 мин.

"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.