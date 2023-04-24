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ЦАМТО

Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота завершена

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Вертолеты Ка-52 во время учений Тихоокеанского флота
Вертолеты Ка-52 во время учений Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 21 апреля. Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены.

В ходе проверки, проходившей под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.

С экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

Многоцелевые подводные лодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с силами дальней авиации ВКС и морской авиации флота отработали различные способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана – южной части Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.

Подразделения береговых войск и морской пехоты ТОФ выполнили комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности и на практике отработали задачи организации противодесантной обороны участка побережья проведением учений и боевых стрельб на полигонах.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника. С экипажами противолодочных самолетов морской авиации ТОФ проведены учения по поиску и уничтожению подводных лодок.

Войска ПВО флота выполнили задачи отражения воздушного нападения условного противника с развертыванием в новых позиционных районах на боевое дежурство по ПВО расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и радиолокационных станций.

Всего во внезапной проверке ТОФ приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, около 90 самолетов и вертолетов, порядка 160 кораблей, включая более 10 подводных лодок.

В настоящее время привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации с 14 по 20 апреля 2023 года проведена внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения.

Целями проверки являлись оценка состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению, наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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