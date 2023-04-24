DSME передала ВМС Республики Корея вторую НАПЛ KSS-3 первой партии

ЦАМТО, 21 апреля. На верфи Okpo Shipyard компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. (DSME) 20 апреля состоялась церемония передачи ВМС Республики Корея НАПЛ SS-085 "Ан Му" (Ahn Mu) класса "Чанг Бого-3" (KSS-3 Batch-1).

Как сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), SS-085 "Ан Му" является второй из трех подводных лодок серии KSS-3 Batch-1, которые планируется построить для ВМС Республики Корея с использованием национальных технологий в рамках проекта общей стоимостью 3,09 трлн. вон (2,7 млрд. долл.), запущенного в 2007 году. Предполагается, что она войдет в боевой состав в следующем году после завершения восьмимесячных испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство первых двух 3000-тонных подводных лодок в рамках первого этапа (Batch-1) национального проекта KSS-3 Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с DSME в декабре 2012 года. Стоимость соглашения оценивается в 1,56 млрд. долл. Подрядчиком постройки третьей подлодки в конце 2016 года DAPA выбрало Hyundai Heavy Industries.

НАПЛ SS-083 "Досан Ан Чхан-хо" (Dosan Ahn Chang-ho) была передана ВМС Республики Корея 13 августа 2021 года.

Закладка второй подлодки серии, SS-085 "Ан Му" (Ahn Mu), состоялась на предприятии DSME в Окпо в июле 2016 года, спуск на воду прошел в ноябре 2020 года.

В сентябре 2021 года Hyundai Heavy Industries спустила на воду третью НАПЛ класса "Чанг Бого-3", "Шин Чхэ Хо" (Shin Chae-ho). Ее поставка ВМС Республики Корея запланирована на 2024 год.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 10 млрд. вон (8,7 млрд. долл.). Новые НАПЛ постепенно заменят подлодки "Чанг Бого", состоящие на вооружении с 1993 года.

По имеющимся данным, длина подводной лодки KSS-3 Batch-1 составляет 83,3 м, максимальная ширина – 9,6 м, высота – 14,7 м, осадка – 7,62 м, подводное водоизмещение – 3705 т (надводное 3358 т), экипаж – около 50 чел. НАПЛ оборудована воздухонезависимой силовой установкой и может развивать скорость 20 узлов в подводном положении, дальность хода – 10000 морских миль, продолжительность нахождения в подводном положении – 20 суток.

Базовый проект подводной лодки предусматривает ее оснащение шестью вертикальными пусковыми трубами производства компании Doosan с баллистическими ракетами "Хюнму-2" (дальность стрельбы 500 км) производства национальной компании LIG Nex1.

LIG Nex1 также поставляет систему боевого управления KSS-3 и активную и пассивную ГАС. Подводные лодки оснащены южнокорейскими литиево-ионными аккумуляторами.