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ЦАМТО

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла выставка научных разработок

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия РВСН имени Петра Великого.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 21 апреля. В Военной академии РВСН имени Петра Великого в рамках "Дня инноваций" прошел второй отборочный этап конкурса лучших экспонатов, изобретений и перспективных разработок научных сотрудников РВСН.

Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора Романа Ногина.

В нем приняли участие представители Военно-научного комитета РВСН, а также сотрудники и курсанты академии.

Всего было продемонстрировано 14 проектов и разработок в области развития автоматического управления беспилотными летательными аппаратами, роботизированных интеллектуальных систем, специализированных вспомогательных устройств для автомобильного транспорта, газотурбинных двигателей и ряд других инновационных направлений.

По итогам выставки отобранные экспонаты пройдут всестороннюю экспертную оценку на предмет новизны, важности перспективного проекта для Вооруженных Сил Российской Федерации, степени завершенности образца, а также на наличие критериев отнесения к инновационной и высокотехнологической продукции и будут представлены на выставочной площадке Международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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