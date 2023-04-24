Ростех создал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолетов пятого поколения

Бортовой комплекс связи С-111-Н для Т-50. Плакат "Полета". на МАКС-2011.

Комплекс позволит повысить качество передачи информации между самолетом и наземными комплексами, а также помехо- и разведзащищенность передаваемых данных

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработали комплекс цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Ростехе.

Комплекс, разработанный специалистами НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника", позволит повысить качество передачи информации между самолетом и наземными комплексами, а также помехо- и разведзащищенность передаваемых данных.

"Развитие радиоэлектроники становится решающим фактором, влияющим на формирование облика самолетов пятого поколения. Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действия авиации, осуществляется с помощью комплексов бортовых средств цифровой связи. В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием воздушных судов и наземными службами. Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111", - приводит госкорпорация слова генерального директора НПП "Полет" Алексея Комякова.

Комплекс обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также использования технологий искусственного интеллекта.