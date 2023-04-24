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Военное обозрение

Министерство обороны Ирана поставило армии более 200 новых ударно-разведывательных беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на десятилетия санкционных ограничений, Иран не только сумел сохранить свою экономику на плаву, но и добился существенных успехов в ряде высокотехнологичных направлений. Одним из таких, бесспорно, является производство беспилотных летательных аппаратов различного типа, в первую очередь военного назначения.

Официальное информационное агентство Исламской Республики IRNA сообщает, что Министерство обороны Ирана поставило армии очередную партию беспилотников собственного производства в количестве более двухсот аппаратов. Новые БПЛА оснащены ракетным вооружением и системами радиоэлектронной борьбы.

На церемонии, посвященной передаче дронов иранской армии, Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что стратегические беспилотники дальнего действия уже переданы главнокомандующему Сухопутными войсками Абдулрахиму Мусави. Агентство сообщает, что новые БПЛА предназначены для разведки и нанесения ударов и могут нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Осенью прошлого года российские военные начали массово применять дроны-камикадзе «Герань» для нанесения ударов по военным и критическим объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Киевские власти, а следом США и Евросоюз, поспешили обвинить Иран в том, что он якобы тайно поставляет России ударные дроны класса «Шахед». Москва и Тегеран эту информацию отрицают.

Украинские власти до сей поры не сумели предоставить никаких доказательств иранского происхождения ударных дронов. Несмотря на это, Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Ирана за его программу беспилотных летательных аппаратов, продолжая настаивать, что именно их ВС РФ применяют в ходе спецоперации на Украине.

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