США поняли, что не смогут противостоять ядерному оружию России и Китая

NYT: в США испугались ядерного потенциала России и Китая

В США не знают, как противостоять ядерному потенциалу России и Китая, пишет NYT. Москва приостанавливает участие в договоре по контролю ядерных вооружений, а Пекин собирается увеличить свой арсенал. Это кардинально изменит баланс сил в мире, считают авторы статьи.

Дэвид Сангер

Уильям Брод

Крис Бакли

Китай быстрыми темпами наращивает свой ядерный арсенал, а Россия приостанавливает участие в последнем оставшемся договоре по контролю ядерных вооружений. Все это предвещает наступление новой эпохи, в которой Пекин, Москва и Вашингтон будут равными по силам ядерными державами.

Вашингтон – На китайском побережье всего в 215 километрах от Тайваня Пекин готовится к запуску нового реактора. Пентагон считает, что он будет поставлять топливо для китайского ядерного арсенала, который быстро расширяется, в результате чего Китай по запасам ядерного оружия может выйти на один уровень с Соединенными Штатами и Россией. Эта установка называется реактор-размножитель на быстрых нейтронах и используется для производства плутония, который является главным топливом в атомной бомбе.

Материал для ядерного реактора поставляет Россия. Ее гигантская атомная корпорация "Росатом" за последние несколько месяцев завершила доставку 25 тонн высокообогащенного урана, что позволит начать производство. Такие поставки означают, что Россия и Китай сотрудничают в рамках проекта, который поможет им в осуществлении ядерной модернизации. По оценкам Пентагона, в этом случае совокупный размер их ядерных арсеналов существенно превзойдет американский.

Такие новые реалии заставляют Америку переосмысливать свою ядерную стратегию, чего лет 10 тому назад никто не мог предвидеть. Именно тогда президент Барак Обама заговорил о мире, который непреклонно идет к ликвидации всего ядерного оружия. Но вместо этого Соединенные Штаты сегодня вынуждены думать, как поступать в условиях трехстороннего ядерного соперничества, которое во многом сводит на нет стратегию сдерживания и устрашения, помогавшую предотвращать ядерную войну.

Наращивание китайского арсенала в момент, когда Россия развертывает новые виды вооружений и угрожает Украине применением тактического ядерного оружия, — это очередной пример наступления новой, более сложной эпохи по сравнению с периодом холодной войны, которую пережили Соединенные Штаты.

Китай утверждает, что реакторы-размножители на побережье будут использоваться исключительно в мирных целях. Нет никаких свидетельств того, что Россия и Китай вместе работают над созданием ядерного оружия или реализуют скоординированную ядерную стратегию противодействия общему врагу.

Однако высокопоставленный руководитель из Пентагона, Джон Плам (John F. Plumb), заявил недавно в Конгрессе: "Невозможно обойти стороной тот факт, что реакторы-размножители – это плутоний, а плутоний используется в ядерном оружии".

Возможно, это только начало. Когда китайский руководитель Си Цзиньпин встречался в прошлом месяце в Москве с президентом Владимиром Путиным, в СМИ появилось сообщение, на которое мало кто обратил внимание. Росатом и Управление по атомной энергии Китая подписали соглашение о расширении сотрудничество на годы, а то и на десятилетия вперед.

"К 2030-м годам впервые в истории Соединенным Штатам будут противостоять две крупные ядерные державы, которые являются стратегическими соперниками и вероятными противниками Америки, — отметил прошлой осенью Пентагон в своем директивном документе. — Это усилит нагрузку на стабильность и создаст новые проблемы для сдерживания, гарантий, контроля вооружений и уменьшения рисков".

В последние недели американские официальные лица с каким-то фатализмом заговорили о том, что остановить наращивание вооружений в Китае невозможно.

"Наверное, мы никак не сможем остановить, замедлить, сорвать, запретить или ликвидировать китайскую ядерную программу, которую они запланировали на предстоящие 10-20 лет", — заявил в прошлом месяце членам Конгресса председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Слова Милли прозвучали особенно мрачно в связи с тем, что Соединенные Штаты много лет пытались создать мир без ядерного оружия. Обама принял стратегию по снижению американской зависимости от ядерного оружия в надежде на то, что этому примеру последуют другие государства.

Но сегодня происходит прямо противоположное. Из-за неудач России на поле боя Путин все больше полагается на свой ядерный арсенал.

Единственный оставшийся договор об ограничении американского и российского арсеналов — это СНВ-3. Но срок его действия истечет примерно через тысячу дней, и американские официальные лица признают, что, пока на Украине продолжаются военные действия, шансов на заключение нового договора очень мало. Даже если Россия и США сядут за стол переговоров и согласуют такой договор, ценность его будет невелика, пока под ним не подпишется Китай. А он интереса к таким документам не проявляет.

Китайский руководитель не скрывает своих планов по наращиванию ядерного арсенала. Согласно ежегодному исследованию Федерации американских ученых, в настоящее время у Китая примерно 410 ядерных боезарядов. Последний доклад Пентагона о китайской армии вышел в ноябре, и там говорится, что к концу десятилетия количество боезарядов в Китае может увеличиться до одной тысячи единиц, а к 2035 году — до 1,5 тысяч, при условии сохранения нынешних темпов.

Подчеркивая неотложность данной проблемы, Госдепартамент недавно создал рабочую группу экспертов и поручил ей в шестимесячный срок подготовить рекомендации, заявив: "Соединенные Штаты вступают в один из наиболее сложных и опасных периодов для мирового ядерного порядка, который может оказаться сложнее и опаснее, чем в годы холодной войны".

Безусловно, сегодня ситуация усложнилась. В эпоху холодной войны существовали только две крупные ядерные державы – Советский Союз и Соединенные Штаты. О Китае никто не думал. У него было около 200 единиц ядерного оружия, а это так мало, что и переговоры о них вести не стоило. И Пекин никогда не участвовал в серьезных договорах о контроле вооружений.

Тем не менее, есть основания проявлять осторожность при анализе ядерных потенциалов. Россия и Китай издавна испытывают недоверие друг к другу. А Пентагон порой склонен преувеличивать угрозы, потому что это позволяет ему раздувать свой бюджет. Недавно эксперты обвинили его в необоснованных предостережениях.

"Когда начинаешь упорствовать, возникает множество вопросов, — сказал ядерный эксперт Джон Вульфсталь (Jon Wolfsthal), работавший при Обаме в Совете национальной безопасности. — Даже если они удваивают или утраивают объем, мы за этим наблюдаем и можем реагировать".

Тем не менее, некоторые специалисты уже начали подтверждать новые оценки военного ведомства и порой приводят даже большие цифры, чем администрация Байдена.

На Капитолийском холме идет дискуссия о том, нужен ли совершенно новый подход ввиду предстоящего увеличения китайского арсенала. Некоторые республиканцы заговорили о наращивании американских запасов ядерного оружия после окончания срока действия СНВ-3, требуя, чтобы они были не меньше совокупного российского-китайского арсенала, который эти страны могут применить против США совместно. А кто-то называет это чрезмерной реакцией.

"Считаю безумием думать о том, что нам придется вести две ядерные войны одновременно", — сказал профессор Гарварда Мэтью Банн (Matthew Bunn), который следит за ядерным оружием.

Китай: наращивание вооружений и отказ от переговоров

Китай вступил в ядерный клуб в 1964 году, проведя испытания ядерного оружия на высохшем озере Лобнор. Администрации Кеннеди и Джонсона одно время даже думали о том, чтобы устроить диверсию и сорвать испытания.

Однако Мао Цзэдун утвердил стратегию "минимального сдерживания", назвав гонку вооружений времен холодной войны колоссальным расточительством. Ограничение арсенала несколькими сотнями боезарядов оставалось принципиальной позицией КНР до тех пор, пока Си не сменил курс.

Похоже, китайский лидер вряд ли остановит наращивание китайского ядерного арсенала до тех пор, пока он не приблизится по своим размерам к американскому и российскому. Выступая в октябре на съезде китайских коммунистов с программной речью о своем новом сроке пребывания у власти, Си Цзиньпин заявил, что его страна должна "создать мощную систему стратегического сдерживания".

Рост напряженности между Пекином и Вашингтоном утвердил Си в мысли о том, что Китай должен противодействовать "всестороннему сдерживанию", в том числе, за счет укрепления своих ядерных сил. Даже те эксперты, которые считают, что китайские реакторы-размножители столкнутся с многочисленными техническими проблемами, видят другие признаки наращивания ядерного потенциала в стране. Среди прочего, они указывают на предприятия по регенерации отработавшего ядерного топлива, на новые реакторы, которые, по всей видимости, не будут подключены к гражданской энергосистеме, и на увеличение активности в районе полигона Лобнор.

"Китайское руководство преисполнено решимости сосредоточиться на долговременном соперничестве с США, а если необходимо, перейти к конфронтации", — сказал старший научный сотрудник программы ядерной политики из Фонда Карнеги за международный мир Тун Чжао (Tong Zhao). По его словам, наращивание ядерного потенциала прежде всего имеет целью "повлиять на американские оценки международного соотношения сил, чтобы Америка смирилась с фактом неизбежного превращения КНР в такую же мощную державу".

Самой яркой демонстрацией китайских амбиций стали три огромные площадки с ракетными шахтами, строительство которых ведется в обширных засушливых районах на севере страны. По имеющимся оценкам, всего там можно будет разместить до 350 межконтинентальных баллистических ракет, каждая с разделяющимися головными частями.

В прошлом Китай обычно хранил ракеты отдельно от ядерных боеголовок. Таким образом, у Вашингтона было в запасе достаточно времени на тот случай, если бы Китай задумался об эскалации. Это давало шанс дипломатии. Новые твердотопливные ракеты, которые установят в этих шахтах, скорее всего, будут размещаться там вместе с боеголовками – как и американские. Таким образом, для осуществления запуска потребуется меньше времени, рассказывает профессор Массачусетского технологического института М. Тейлор Фрэвел (M. Taylor Fravel), изучающий китайскую армию.

"Китай хочет, чтобы в американских умах не осталось и тени сомнений о его ядерных силах сдерживания", — сказал он.

Китай также увеличивает и совершенствует свою "триаду", то есть три способа доставки ядерного оружия к цели — с земли, с моря и с воздуха. В этом он следует примеру США и Советского Союза, чьи ядерные угрозы в годы холодной войны были вполне реальными и осуществимыми.

Например, ВМС Китая работают над созданием подводных лодок нового поколения для запуска ракет. Они придут на смену находящимся в настоящее время на вооружении субмаринам, которые настолько шумны, что американцам не составляет особого труда их обнаружить.

В Вашингтоне опасаются, что Си берет пример с Путина, выступающего с ядерными угрозами, и будет угрожающе размахивать ядерным оружием в случае конфликта из-за Тайваня.

Россия и США: новые образцы вооружений

Россия и США на протяжении десятилетий заключали одно соглашение за другим о сокращении ядерных арсеналов, которые на пике насчитывали до 70 тысяч единиц ядерного оружия. Сейчас у каждой стороны по 1 550 единиц оружия большой дальности. Уже через несколько недель после своей инаугурации президент Байден вместе с Путиным на пять лет продлил действие договора СНВ-3.

Но когда начался российской-украинский вооруженный конфликт, договор этот был разорван в клочья. Недавно Путин объявил, что приостанавливает действие соглашения. Он придерживается лимита в 1 550 единиц, но почти все прочие обязательства по договору нарушены, в том числе о взаимных инспекциях и об обмене данными об арсеналах друг друга.

Путин упорно работает над совершенствованием своего арсенала. Пять лет назад он показал видео, на котором российские ракеты нацелились на Флориду. Так он представил пять новых типов ядерного оружия, заявив, что оно способно уничтожить Запад в случае войны. Один тип оружия он назвал "неуязвимым". В то время западные аналитики посчитали, что Путин блефует, так как его экономика была слаба.

Вперед продвигается разработка и производство только двух видов такого оружия. Остальные, включая "неуязвимую" крылатую ракету в ядерном оснащении, увязли в задержках, сталкиваются с неудачами при проведении испытаний и с проблемами практической осуществимости. Некоторые аналитики утверждают, что новое оружие в основном призвано отвлечь внимание. Важнее другое. Россия модернизирует свойунаследованный от СССР арсенал времен холодной войны, повышая его живучесть.

"95% процентов работ направлено именно на это, — сказал директор проекта ядерной информации из частной исследовательской организации Федерация американских ученых Ганс Кристенсен (Hans M. Kristensen). – Люди говорят о грандиозных новых системах, которые все изменят. Но конечно же, они ничего не изменят".

Пентагон полагает, что как минимум один вид нового вооружения потенциально опасен, так как в случае его усовершенствования это оружие сможет обмануть американскую ПРО. Речь идет о подводной торпеде большой дальности с ядерной силовой установкой, которая после пуска сможет автономно двигаться в сторону одного из американских побережий. Согласно российскому описанию, боевая часть торпеды создаст "обширные зоны радиоактивного заражения, которые длительное время будут непригодны для военной, экономической и прочей деятельности". Кристенсен сказал, что торпеда скоро будет принята на вооружение.

Администрация Байдена, со своей стороны, объявила о планах создания новой боеголовки для американского ядерного арсенала – впервые после окончания холодной войны. Белый дом говорит, что этим надо было заняться еще давно из соображений безопасности. Боеголовка предназначена для ракет, запускаемых с подводных лодок. Это лишь малая часть гигантских усилий по капитальной переделке сложного комплекса баз ядерного оружия, заводов, бомбардировщиков, субмарин и ракет наземного базирования. За 30 лет на эти цели может быть потрачено два триллиона долларов.

Пекин и Москва заявляют, что именно эта переделка заставила их заниматься модернизацией собственного оружия. Специалисты по контролю ядерного оружия говорят, что такая спираль мер и контрмер увеличивает риск просчета и возникновения войны.

Как и все новейшие образцы ядерного оружия эта боеголовка с названием W93 термоядерная. Что это значит? Маленькая атомная бомба в сердечнике работает как спичка, воспламеняющая водородное горючее. Возникающий в результате взрыв может быть в тысячу раз мощнее хиросимской бомбы. Такой атомный заряд обычно делают из плутония. Эксперты говорят, что у Китая именно такой арсенал, чем и объясняется строительство реакторов-размножителей.

Со времен холодной войны у США осталось около 40 тонн плутония, из которого можно делать ядерное оружие, и больше им не нужно. Но Америка все равно строит два новых завода, на которых из старого плутония можно будет делать ядерные заряды-активаторы для модернизированных и новых образцов термоядерного оружия, таких как W93. Недавно одно ведомство, производящее расчеты для конгресса, посчитало, что строительство новых предприятий обойдется в 24 миллиарда долларов.

Многие специалисты по контролю вооружений выступают против их строительства. По их словам, у Вашингтона на складах хранится как минимум 20 тысяч плутониевых активаторов из разобранных водородных бомб, и некоторые из них при необходимости можно использовать повторно.

Но, несмотря на критику, администрация Байдена продолжает эту работу, заявляя, что повторное использование активаторов чревато опасностями. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм объявила, что новые заводы чрезвычайно важны "для обеспечения безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания".

Модернизация устаревающего ядерного оружия, о чем говорит Грэнхолм, — это один из немногих вопросов, не вызывающий межпартийных разногласий. Но такая модернизация не поможет справиться с общими стратегическими вызовами.

"Мы не знаем, что делать, — заявил бывший чиновник из Пентагона Генри Сокольски (Henry D. Sokolski), ныне возглавляющий Образовательный центр политики нераспространения. – Как на это реагировать? Просто создавать как можно больше ядерного оружия – больше, чем у них?"