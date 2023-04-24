"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57

"Ростех" разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для истребителя Су-57

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Ростех" разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолетов 5-го поколения, сообщили журналистам в госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами", - сказали в корпорации.

В настоящее время в российских Воздушно-космических силах эксплуатируются истребители 5-го поколения Су-57. В частности, как сообщали ранее источники РИА Новости, они применяются в ходе СВО.

Комплекс, разработанный специалистами НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику"), работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Использование технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищенность связи бортового комплекса.

Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также использования технологий искусственного интеллекта.

Как отметил генеральный директор НПП "Полет" Алексей Комяков, решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действия авиации, осуществляется с помощью комплексов бортовых средств цифровой связи. В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием воздушных судов и наземными службами.

"Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111", – сказал он.

В состав комплекса входят вычислительные устройства, перемежители и деперемежители, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации. Патент на изобретение был представлен на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2023" и получил золотую медаль.