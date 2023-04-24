Китай заявил, что не подливает масло в огонь украинского кризиса

Пекин пытается "охладить" ситуацию, подчеркнул глава МИД КНР Цинь Ган

ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Китай в вопросе украинского кризиса не подливает масло в огонь, отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, выступивший в пятницу на открытии форума "Ланьтин" в Шанхае.

"Перед лицом затягивания украинского кризиса Китай не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью извлечь выгоду, а отстаивает справедливость, побуждает к миру и продвигает переговоры, чтобы "разрядить" кризис и "охладить" ситуацию. Факты доказали, что движение Китая к модернизации - это рост силы мира и рост силы справедливости", - сказал министр.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, борьбе с гуманитарным кризисом на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.