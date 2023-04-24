Войти
ТАСС

Китай заявил, что не подливает масло в огонь украинского кризиса

458
0
0
Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: topwar.ru

Пекин пытается "охладить" ситуацию, подчеркнул глава МИД КНР Цинь Ган

ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Китай в вопросе украинского кризиса не подливает масло в огонь, отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, выступивший в пятницу на открытии форума "Ланьтин" в Шанхае.

"Перед лицом затягивания украинского кризиса Китай не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью извлечь выгоду, а отстаивает справедливость, побуждает к миру и продвигает переговоры, чтобы "разрядить" кризис и "охладить" ситуацию. Факты доказали, что движение Китая к модернизации - это рост силы мира и рост силы справедливости", - сказал министр.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, борьбе с гуманитарным кризисом на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
20.06.2022
Китайцы о речи Путина: миру нужны именно такие слова
16.05.2022
Антипутинский крестовый поход Байдена провалился. И вот почему
12.05.2022
Лула да Силва: Запад сам виноват в конфликте на Украине
13.04.2022
Великолепная пятерка и Китай: союзники России в третьей мировой
22.05.2018
День Тихоокеанского флота. Досье
08.09.2014
Николай Ковалёв: «Началась новая техногенная эпоха – с кибервойнами, кибертерроризмом, киберпреступностью»
26.11.2012
Свято место пусто не бывает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"