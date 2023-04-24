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Вестник Мордовии

На Украину доставлены румынские бронетранспортеры ТАВ-71М

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Румыния поставляет ВСУ старые модернизированные бронетранспортеры ТАВ-71М, являющие версией разработанных в 60-е годы советских БТР-60ПБ.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", эти боевые машины в целом выглядят также как базовая модель. И все же отличия имеются. Например, у них другая кормовая часть. Дело в том, что в моторно-трансмиссионное отделение вместо старых бензиновых двигателей установили два выпускавшихся по французской лицензии Saviem 797-05 общей мощностью 270 л.с.

Скорость по шоссе может доходить до 95 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Лобовая броня имеет толщину 9 мм, бортовая - 7 мм, а днище - 5 мм. Экипаж состоит из трех человек. В десантном отдалении помещается восемь пехотинцев. Боевая масса этих уже считающихся устаревшими бронетранспортеров - 11000 кг.

Пока нет точных данных, сколько машин переправлено в горячую точку. Однако, известно, что в сухопутных войсках этого государства НАТО эксплуатировалось около трех сотен таких бронетранспортеров плюс почти сотня созданных на их базе самоходных установок, вооруженных 82-мм минометом M-37M. Имеется также небольшое количество бронированных ремонтно-эвакуационных машин, оснащенных бульдозерными отвалами и крановым оборудованием. Сейчас все они постепенно списываются, поэтому вероятность их отправки ВСУ очень велика.

Ранее сообщалось, что Румыния собирается также поставлять на Украину закупленные еще в конце 70-х годов старые советские основные боевые танки Т-72 и боевые машины пехоты MLI-84.

Как оказалось, "семьдесят вторые", длительное время находившиеся на хранении, предельно изношены и годятся больше для разборки на запасные части. БМП, хоть и сделаны под влиянием техники, созданной в СССР, но во многом отличаются от них конструктивно, что может существенно затруднить эксплуатацию.

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Страны
Россия
Румыния
Украина
Продукция
БТР-60
Т-72
Проекты
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