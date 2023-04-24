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ТАСС

Войска РФ получат новую партию разведывательных комплексов "Пенициллин"

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Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © Фото : Ростех/Антон Тушин

В МО РФ ранее сообщали, что комплексы успешно работают на южнодонецком и запорожском направлениях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) продолжает поставки в войска комплексов артиллерийской звукотепловой разведки "Пенициллин", хорошо зарекомендовавших себя в ходе спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Разработчик и производитель "Пенициллинов" - НИИ "Вектор" - выполняет обязательства по поставкам комплексов в соответствии с установленными контрактами сроками", - сказали в Росэлектронике.

Минобороны неоднократно сообщало, что комплексы "Пенициллин" успешно работают на южнодонецком и запорожском направлениях в рамках контрбатарейной борьбы, где обнаруживают и помогают уничтожать украинские самоходные артиллерийские установки и гаубицы. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд. Таким образом через считанные секунды после начала атаки позиция противника обнаруживается, и российская артиллерия может открыть ответный огонь.

Автоматизированный комплекс артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин", в отличие от большинства подобных систем, обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту.

В зависимости от модификации комплекс может обнаруживать артиллерию противника, минометы, реактивные системы залпового огня и позиции зенитных и тактических ракет на расстоянии до 38 км. При этом минимальное время развертывания комплекса в боевое положение составляет всего 20 минут. Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
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