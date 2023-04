По данным разведки США, Россия использует комплексы «Тобол» для противодействия системе Starlink

Газета "The Washington Post" в материале Alex Horton "Russia tests secretive weapon to target SpaceX’s Starlink in Ukraine. Moscow’s bid to sever Ukrainian forces’ internet access is more sophisticated than previously known, leaked document shows" ("Россия испытывает секретное оружие против системы Starlink компании SpaceX на Украине. Утечка документов показывает, что попытка Москвы перекрыть доступ украинским вооруженным силам к Интернету является более изощренной, чем было известно ранее"), продолжая тему изучения утекших через социальную сеть Discord информационных брифингов военной разведки США, сообщает, что согласно одному из этих разведывательных документов, Россия пытается использовать для постановки помех используемому вооруженными силами Украины спутниковому интернет-сервису Starlink компании SpaceX свои наземные комплексы 14Ц227 "Тобол", изначально создававшиеся в качестве главным образом средства защиты российской спутниковой группировки от радиоэлектронного воздействия противника.

Антенная система российского наземного комплекса космической радиоэлектронной борьбы 14Ц227 "Тобол" на объекте 8282/3 (НИП-13) в Улан-Удэ (Бурятия) (с) www.thespacereview.com

Согласно секретному отчету разведки США, полученному "The Washington Post", стремление России воспрепятствовать доступу украинских вооруженных сил к Интернету, нацелившись на спутниковый сервис Starlink, который миллиардер Илон Маск предоставил Киеву с первых дней войны, является более продвинутым, чем предполагалось ранее.

Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими комплексами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу данных системы Starlink на Украине, утверждается в сверхсекретной оценке, которая ранее не разглашалась.

Документ, среди множества конфиденциальных материалов, просочившихся через социальную сеть Discord, датируется мартом и не указывает, были ли какие-либо из этих российских испытаний успешными. Но данные разведки, тем не менее, поразительны, поскольку они, кажется, подтверждают то, о чем наблюдатели ранее только догадывались: что программа, якобы предназначенная для защиты спутников Кремля, может быть использована и для того, чтобы атаковать спутники, используемые его противниками.

SpaceX, компания, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Прошлой весной Маск кратко сообщал о попытках Кремля нацелиться на эту технологию, написав в Twitter в мае, что, хотя Starlink продемонстрировала свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", русские, похоже, активизировали свои усилия.

Пентагон не ответил на вопросы по поводу просочившейся оценки. "Эти системы составляют важный слой в сети связи Украины", - сказал представитель министерства обороны США майор Чарли Дитц. Он добавил, что внимание его ведомства "по-прежнему сосредоточено на том, чтобы предоставить украинцам необходимые им спутниковые возможности".

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об этих усилиях России и "принимают меры по их нейтрализации". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

Starlink оказался жизненно важным для украинских вооруженных сил, которые полагаются на его небольшие портативные терминалы для связи на поле боя и для передачи разведывательных данных. Российским силам удалось лишить украинцев возможности использовать другое оборудование связи, включая радиоприемники и мобильные телефоны, но спутниковым сигналам помешать труднее.

Прошлой осенью Маск столкнулся с негативной реакцией со стороны украинских лидеров после того, как выдвинул план прекращения войны, который критики сочли чрезмерно благоприятным для России. Спустя несколько недель бизнес-магнат снова подвергся критике, когда он пригрозил прекратить чрезвычайное финансирование сервиса Starlink [на Украине]. Реакция снова заставила его быстро изменить курс .

Неясно, были ли сбои в работе Starlink, о которых сообщалось на Украине, результатом российских экспериментов с комплексами "Тобол" или действия других средств подавления, используемых российскими войсками, таких как установленный на автомобильном шасси комплекс "Тирада-2" . Украинские войска сообщили о перебоях в октябре, когда они продвигались к российским позициям во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Согласно сообщению газеты "Financial Times", в то время украинские официальные лица предположили, что SpaceX ограничила доступ в Интернет в этих районах, чтобы русские не могли пользоваться этим сервисом.

Аналитики обнаружили в России как минимум семь комплексов "Тобол", все они расположены рядом с объектами, используемыми для слежения за спутниками, согласно отчету, опубликованному в этом месяце Фондом за безопасный мир (Secure World Foundation - SWF), частной группой, занимающейся космической безопасностью и стабильностью. По словам аналитиков, некоторые из этих объектов являются центрами мобильных передатчиков помех.

По данным Фонда за безопасный мир, спутниковые помехи могут ставиться в двух средах: в космосе, когда они нацеливаются непосредственно на спутники, и на земле, где помехи могут нацеливаться на приемники [космической связи]. Помехи, создаваемые в космосе, известные как глушение восходящей линии связи, смешивают свои сигналы с исходной передачей, что искажает информацию, которую получают все пользователи конкретного спутника. По словам Барта Хендрикса, исследователя, внимательно следившего за программой, комплекс "Тобол" почти наверняка работает таким образом.

Наземный метод, известный как глушение нисходящей линии связи, передает сигнал на той же частоте, что и спутник, что препятствует приему штатного сигнала подключенными устройствами. Этот метод имеет меньшую дальность действия, потому что он зависит от того, насколько близко источник помех находится к системам, работу которых он намеревается нарушить.

В прошлом году Маск сказал, что программный патч помог преодолеть помехи терминалам Starlink. Неясно, относится ли это к глушению нисходящей линии связи. Комплекс "Тобол" предназначен для прерывания самого спутникового сигнала на пути к терминалу.

В просочившемся документе описывается "продолжающийся военный эксперимент России по нацеливанию российского комплекса "Тобол-1" на системы спутниковой связи Starlink над Украиной" и указываются три места в России, где проводились такие испытания. В "предполагаемом центре", куда были направлены помехи, недалеко от Бахмута в восточной части Донецкой области Украины, в этом году велись самые ожесточенные бои.

Эксперимент, начатый в конце сентября 2022 года, должен был длиться 25 дней, говорится в оценке разведки США, но с момента начала испытаний и подготовки просочившегося документа для высокопоставленных американских чиновников прошло более пяти месяцев. На слайде брифинга не говорится, почему эксперимент длился так долго, столкнулась ли Россия с какими-либо проблемами и дала ли операция ожидаемый эффект.

Хотя размещение Россией комплексов "Тобол" по всей стране может указывать на то, что они используются в оборонительных целях, три объекта, раскрытые в оценке американской разведки, - один под Москвой, объект недалеко от Крыма и еще один в западном российском эксклаве Калининграде - являются ближайшими объектами к Украине, что делает их пригодными для наступательных операций. Зона их действия, похоже, охватывает всю Украину, сказал директор по программному планированию Фонда за безопасный мир Брайан Уиден.

"В общедоступной документации, которая у нас есть, говорится о том, что это оборонительный комплекс, поскольку "Тобол" должен использоваться для обнаружения внешних источников, пытающихся заглушить или создать помехи российским спутникам. Он должен анализировать эти помеховые сигналы, а затем передать встречный сигнал, который попытается свести на нет помехи", - сказал Уиден.

"Но если вы можете это сделать, - добавил он, - вы, вероятно, сможете использовать те же возможности для наступательного вмешательства в работу чьего-то другого спутника".

О программе комплекса "Тобол", именуемой в российских документах как 14Ц227, в открытом доступе имеются только слабые намеки и утечки, а ее возможности долгие годы оставались загадкой. Исследователи говорят, что программа началась около десяти лет назад.

Бельгийский исследователь-любитель Барт Хендриккс, изучение которым российских закупочных и судебных документов позволило получить большую часть ограниченной общедоступной информации о программе "Тобол", первоначально пришел к выводу, что система носит оборонительный характер, согласно его анализу 2020 года, опубликованному сетевым изданием "The Space Review". Но дальнейший анализ, подкрепленный судебными документами, описывающими "специализированные комплексы для электронной атаки космических средств", привел к новым разоблачениям, и в прошлом году он предсказал , что "Тобол" может быть использован в наступательных целях.

Хендрикс сказал в интервью, что спутники Starlink проходят над землей достаточно низко, так что "Тобол", вероятно, может излучать на них сигналы помех. Но проблемы остаются.

"Проблема со Starlink, - сказал он, - в том, что у вас там очень много спутников. Заглушить их все или даже большое количество довольно сложно". Однако Хендрикс признал, что нарушение работы даже части из них может помочь российскому командованию, ввергнув украинские войска в беспорядок.

Со стороны bmpd укажем, что упомянутый в статье широко известный аналитик российских военных космических систем Барт Хендрикс посвятил комплексу 14Ц227 "Тобол" часть своего обширного материала "Russia gears up for electronic warfare in space" ("Россия готовится к радиоэлектронной борьбе в космосе"), опубликованного сетевым изданием "The Space Review" в ноябре 2020 года. Русский перевод этого материала тогда же был выложен на ресурсе "Хабр". Мы приводим фрагмент этого перевода, касающегося комплекса "Тобол" (отметим, что в ряде мест данный перевод выглядит не совсем грамотным в техническом отношении, оригинальные ссылки Хендрикса нами удалены ради сокращения объема).

"Тобол": защита российских спутников от электронного нападения

Другой проект, связанный с российской программой радиоэлектронной борьбы [в космосе], называется "Тобол" (название реки, протекающей через Россию и Казахстан), также обозначаемый 14Ц227. Инфраструктура для этого проекта под кодовым названием "8282" создается на ряде объектов спутникового слежения, принадлежащих российскому так называемому Командно-измерительному комплексу (КИК), находящемуся в ведении Министерства обороны России. В общедоступной документации упоминаются следующие объекты "Тобол" (указаны номера средств спутникового слежения (НИП), где они расположены, а также воинских частей, эксплуатирующих эти объекты):

8282/1: в районе г. Щелково (Московская область) (НИП-14) (в/ч 26178)

8282/3: близ Улан-Удэ (Республика Бурятия) (НИП-13) (в/ч 14129)

8282/4: под Уссурийском (Приморский край) НИП-15) (в/ч 14038)

8282/5: под Енисейском (Сибирь) (НИП-4) (в/ч 14058)

8282/6: в районе Пионерский (Калининградская область) (номер НИП не известен) (в/ч 92626)

8282/7: под Армавиром (Краснодарский край) (номер НИП не известен) (в/ч 20608)

В документации объекта 8282/2 нет знака. Однако в некоторых документах упоминается строительство инфраструктуры для "Тобола" в районе Краснознаменска (Московская область) и Малоярславца (Калужская область), именуемого 8282/ОКР. В Краснознаменске находится Главный центр управления испытательными и космическими системами имени Титова, главный центр управления российским флотом беспилотных спутников. В Малоярславце (точнее, в близлежащем местечке Кудиново) расположена станция спутникового слежения НИП-8 (эксплуатируется в/ч 34122).

Ни один из общедоступных документов ничего не раскрывает о точном назначении "Тобола". Однако тот факт, что инфраструктура совмещена со средствами слежения за спутниками, указывает на то, что она нацелена на защиту российских спутников от электронных атак, а не на электронные атаки на иностранные спутники.

Официальный документ, содержащий список проектов военного строительства, идентифицирует 8282/7 как один из серии "комплексов радиоэлектронной борьбы для космических целей". Генеральным подрядчиком "Тобола" является компания "Российские Космические Системы" (РКС) из Москвы - основная компания, которая играет ведущую роль в разработке оборудования для станций спутникового слежения [АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем"]. Государственный контракт на то, что называется "Тобол-1", был подписан между Министерством обороны и РКС 3 мая 2012 года, но есть некоторые признаки того, что проект мог начаться раньше этого срока. В некоторых судебных документах "Тобол" также связан с двумя государственными контрактами, подписанными двумя сторонами 30 декабря 2013 г. Хотя, по крайней мере, один из них, похоже, был связан с общими работами над российской спутниковой наземной сетью управления в период 2014-2016 годов, а не был конкретно связан с "Тоболом". Как видно из различных годовых отчетов компаний, субподрядчиками РКС для "Тобола" являются Владимирское конструкторское бюро радиосвязи (генеральный подрядчик комплекса "Тирада-2"), Специальный технологический центр (СТЦ) и НПО "ПМ-Развитие", все три из которых участвуют в российской программе РЭБ.

Строительные контракты на большинство участков "Тобола" позволяют определить, что работа включает как адаптацию существующих зданий, так и строительство новой инфраструктуры. К последним относятся так называемые "радиотехнические позиции" (РТП), входящие в состав "стационарных специализированных комплексов" (ССК). Они состоят из нескольких параболических антенн, с документацией для станций 8282/3 и 8282/5 с указанием диаметров антенн 2, 7,3 и 9,1 метра. Также частью новой инфраструктуры являются трансформаторные подстанции и дизельные электростанции, предположительно для электропитания РТУ. Недавняя презентация в PowerPoint, которая каким-то образом оказалась в сети, содержит обновленную информацию о строительстве 8282/3 недалеко от Улан-Удэ и показывает план участка, позволяющий найти комплекс в Google Earth.

На снимках других участков не видно явных признаков строительных работ по "Тоболу". Это может указывать на задержки, но также возможно, что на некоторых участках работа в значительной степени ограничивается адаптацией существующей инфраструктуры, и поэтому ее трудно уловить на спутниковых снимках. В документах для участков возле Пионерского и Армавира (8282/6 и 8282/7) описывается, что оборудование "Тобол" является мобильным, при этом некоторые из них говорят, что оборудование для 8282/6 будет развернуто совместно с "Фазаном" и "Вараном". Это названия установленных на грузовиках спутниковых систем слежения, которые, как известно, базируются в обоих местах. Площадка у Пионерского расположена в непосредственной близости от полигона 1511/2 комплекса радиотехнической разведки "Следопыт", а у Армавира - в непосредственной близости от радиолокационного комплекса дальнего обнаружения типа "Воронеж-ДМ".

Ни один из общедоступных документов ничего не раскрывает о точном назначении "Тобола". Однако тот факт, что инфраструктура совмещена со средствами слежения за спутниками, указывает на то, что она нацелена на защиту российских спутников от электронных атак, а не на электронные атаки на иностранные спутники. Поскольку электронная защита рассматривается как неотъемлемая часть радиоэлектронной борьбы, такая цель все же соответствует описанию "Тобола" как сети "комплексов радиоэлектронной борьбы". В Главном центре управления испытательными и космическими системами имени Титова под Краснознаменском, который, судя по вышеупомянутой презентации в PowerPoint, играет координирующую роль в проекте "Тобол", есть подразделение радиоэлектронной борьбы, которое занимается электронной защитой как станций слежения, так и находящихся на орбите спутников.

Одна из подсказок о целях проекта содержится в обзоре кандидатской диссертации, опубликованной в 2013 году. В нем говорится, что 14Ц227 имеет оборудование для контроля сигналов навигационных спутников с целью их защиты от "узкополосных помех". В частности, он способен определять "модуляцию навигационных сигналов с точностью 90% при соотношении сигнал/шум 30 децибел". Обзор был написан Владимиром Ватутиным, который возглавляет отдел в РКС и в презентации PowerPoint о площадке 8282/3 указан как главный конструктор "Тобола".

На протяжении многих лет Ватутин является соавтором нескольких статей и патентов, которые, очевидно, связаны с защитой спутников от электронных атак. В некоторых патентах описывается набор наземных антенн, которые будут использоваться для приема и подавления так называемых "несанкционированных сигналов", отправляемых на спутники или ретранслируемых через спутники на землю. Они могли бы использовать эффект, известный как тропосферное рассеяние, при котором часть энергии сигнала, проходящего через тропосферу, отражается обратно на Землю. В одном из предложений несанкционированные сигналы, переданные на спутник, будут улавливаться так называемой "тропосферной станцией" и мгновенно анализироваться для создания сигналов помех, которые будут передаваться на спутник для подавления несанкционированных сигналов.

В другом сценарии несанкционированные сигналы, передаваемые со спутника на землю, будут идентифицироваться "станциями мониторинга", после чего тропосферные станции будут передавать сигналы помех, которые достигают приемников после отражения от тропосферы и нейтрализуют влияние несанкционированных сигналов. Преимущество этих, казалось бы, громоздких методов состоит в том, что они устраняют необходимость установки систем защиты от помех на самих спутниках. На схематических изображениях предлагаемых систем навигационные спутники ГЛОНАСС изображены в качестве целей несанкционированных сигналов, но они конкретно не упоминаются в сопроводительных описаниях патентов и могут использоваться только в качестве примера. Однако неясно, существует ли какая-либо связь между "Тобол" и системами, представленными в этих патентах.

Еще один признак того, что "Тобол" имеет какое-то отношение к электронной защите, содержится в плане закупок РКС на 2015 год, где русское сокращение "электронная защита" (РЭЗ) связано с "радиотехническими позициями" для чего-то под названием 14Ц225, которое, по всей видимости, является частью 14Ц227.

Если объекты "Тобол" действительно предназначены для защиты российских спутников от электронного нападения, они должны будут выполнять эту задачу только для спутников, которые находятся в поле зрения российских наземных станций, но все же будут уязвимы для электронного нападения из-за пределов страны. Это делает высокоорбитальные навигационные спутники ГЛОНАСС, а также геостационарные спутники связи единственными вероятными кандидатами на роль электронной защиты. В частности, российские спутники связи могут стать мишенью сверхсекретной американской системы Counter Communication System (CCS) - мобильной космической системы радиоэлектронной борьбы, которая может быть развернута по всему миру для подавления спутниковой связи противника. Считается, что первые два варианта ("блока") CCS были поставлены в 2004 году. Последнее обновление, получившее название Block 10.2, было официально объявлено "первой системой наступательного оружия, поставленной Космическим силам США". Соединенные Штаты также, вероятно, будут обладать передовыми системами для подавления или подделки сигналов спутниковой навигации в определенной географической зоне.

Хотя казалось бы, что "Тобол" играет скорее оборонительную, чем наступательную роль, "Российские космические системы" также исследуют системы электронного нападения. В статье, опубликованной в корпоративном журнале компании в прошлом [2019] году (в соавторстве с Ватутиным), обсуждается возможность использования методов РЭБ для предотвращения отправки изображений спутниками оптической и радиолокационной разведки на спутники ретрансляции данных во время их полета над иностранной территорией. Это предложение отражает растущий интерес к использованию систем РЭБ для противодействия иностранным средствам разведки. Публикация привлекла достаточно внимания, чтобы ее подхватили несколько российских СМИ в начале этого года, после чего она была удалена с веб-сайта РКС.

Презентация схемы строительства объекта 8282/3 российского наземного комплекса космической радиоэлектронной борьбы 14Ц227 "Тобол" в Улан-Удэ (Бурятия) (с) www.thespacereview.com

Спутниковый снимок GoogleEarth российского наземного комплекса космической радиоэлектронной борьбы 14Ц227 "Тобол" на объекте 8282/5 (НИП-4) под Енисейском (Красноярский край) (с) www.thespacereview.com