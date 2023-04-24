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ТАСС

В спецслужбы начали поставлять устройство бесперебойного питания дронов в полете

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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Благодаря комплексу беспилотники можно использовать для охраны территорий объектов и контроля за ситуацией на массовых мероприятиях, отметили в компании Karneev Systems

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Комплекс привязного питания для беспилотных летательных аппаратов, позволяющий использовать их на высоте до 100 м для длительного наблюдения и ретрансляции, начал поступать в российские спецслужбы. Об этом ТАСС сообщил представитель разработчика Karneev Systems в ходе прошедшей международной конференции "Беспилотная авиация".

Система состоит из бортового модуля, подключающегося в штатные разъемы большинства моделей коптеров, и наземного модуля, которые соединяются при помощи провода питания длиной 100 м и весом 2 кг.

"В результате дрон можно использовать для охраны территорий объектов, контроля за ситуацией во время проведения массовых мероприятий, например, полицией. И для ретрансляции связистами - то есть поднять ретранслятор и обеспечивать покрытие связью. Отгрузки идут полным ходом. Используют спецслужбы и телевидение. Но в основном востребовано у Росгвардии", - сказал представитель компании.

По его словам, максимальная мощность, которую можно подать на дрон, составляет 4,5 кВт. Время работы устройства не ограничено, однако рекомендуется каждые 10 часов опускать дрон, чтобы проверять его и охлаждать двигатели. 

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