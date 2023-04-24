Танки Abrams вошли на финскую территорию. Россия отреагировала

Yle: появившиеся в Финляндии американские танки Abrams привлекли внимание России

В последние дни в Финляндии неоднократно замечали американскую военную технику: например, 18 апреля СМИ сообщали, что в порт Вуосаари прибыли боевые танки. В России обратили на это внимание. Yle объясняет, зачем танки Abrams оказались на финской территории и как долго на ней пробудут.

Яана Хевоноя (Jaana Hevonoja), Евгений Богданов

Военные учения Сухопутных войск Финляндии с участием Бронетанковой бригады проводятся два раза в год.

В последние дни в Финляндии неоднократно замечали американскую военную технику: например, 18 апреля Iltalehti заявила, что в порт Вуосаари прибыли боевые танки. Ilta-Sanomat писала о движении танков по шоссе между городами Хювинкяа и Тервакоски.

Технику перебрасывали к месту проведения международных учений Arrow 23 в Ниинисало. Учения начнутся 1 мая и продлятся две недели под руководством финской Бронетанковой бригады.

"Эти стратегические учения Сухопутных войск Финляндии, в которых могут принимать участие международные партнеры, проводятся в Финляндии начиная с 2014 года. Весенние учения называются Arrow („Стрела“, англ.), ранее назывались Nuoli („Стрела“, фин.). Осенние учения называются Hammer („Молот“, англ.), ранее назывались Leka („Молот“, фин.)", — сообщает пресс-секретарь Бронетанковой бригады Мирва Риихимяки (Mirva Riihimäki).

Количество военной техники, используемой в учениях, Бронетанковая бригада не уточняет.

Танки в Финляндии привлекли внимание и в соседних странах. Первой в России об этом сообщила петербургская газета "Фонтанка", опубликовавшая видео с сообщением о том, что танки НАТО были замечены "в 400 километрах от Петербурга".

В России об этом также писали "Аргументы и Факты", "Московский комсомолец", "Правда" и "Деловой Петербург". Многие газеты использовали в своих новостях такие заголовки, как "Танки НАТО уже в Хельсинки", "Танки Abrams вошли в Хельсинки на фоне подготовки к созданию базы НАТО в стране" и "НАТО у российской границы — танки Abrams в Хельсинки".

По данным Сухопутных войск, в учениях Arrow 23 примут участие войска Бронетанковой бригады, Карельской бригады, Кайнуусской бригады, Егерской бригады, Высшей армейской школы, Уттинского егерского полка и подразделений Генерального штаба. В учениях также будет задействована авиация Военно-воздушных сил Финляндии и Сухопутных войск.

В прошлом году пресс-конференция в связи с учениями Arrow собрала множество представителей СМИ и журналистов.