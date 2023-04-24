Войти
ИноСМИ

Танки Abrams вошли на финскую территорию. Россия отреагировала

356
0
0
Американские танки Abrams на железнодорожной станции. Архивное фото
Американские танки Abrams на железнодорожной станции. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Yle: появившиеся в Финляндии американские танки Abrams привлекли внимание России

В последние дни в Финляндии неоднократно замечали американскую военную технику: например, 18 апреля СМИ сообщали, что в порт Вуосаари прибыли боевые танки. В России обратили на это внимание. Yle объясняет, зачем танки Abrams оказались на финской территории и как долго на ней пробудут.

Яана Хевоноя (Jaana Hevonoja), Евгений Богданов

Военные учения Сухопутных войск Финляндии с участием Бронетанковой бригады проводятся два раза в год.

В последние дни в Финляндии неоднократно замечали американскую военную технику: например, 18 апреля Iltalehti заявила, что в порт Вуосаари прибыли боевые танки. Ilta-Sanomat писала о движении танков по шоссе между городами Хювинкяа и Тервакоски.

Технику перебрасывали к месту проведения международных учений Arrow 23 в Ниинисало. Учения начнутся 1 мая и продлятся две недели под руководством финской Бронетанковой бригады.

"Эти стратегические учения Сухопутных войск Финляндии, в которых могут принимать участие международные партнеры, проводятся в Финляндии начиная с 2014 года. Весенние учения называются Arrow („Стрела“, англ.), ранее назывались Nuoli („Стрела“, фин.). Осенние учения называются Hammer („Молот“, англ.), ранее назывались Leka („Молот“, фин.)", — сообщает пресс-секретарь Бронетанковой бригады Мирва Риихимяки (Mirva Riihimäki).

Количество военной техники, используемой в учениях, Бронетанковая бригада не уточняет.

Танки в Финляндии привлекли внимание и в соседних странах. Первой в России об этом сообщила петербургская газета "Фонтанка", опубликовавшая видео с сообщением о том, что танки НАТО были замечены "в 400 километрах от Петербурга".

В России об этом также писали "Аргументы и Факты", "Московский комсомолец", "Правда" и "Деловой Петербург". Многие газеты использовали в своих новостях такие заголовки, как "Танки НАТО уже в Хельсинки", "Танки Abrams вошли в Хельсинки на фоне подготовки к созданию базы НАТО в стране" и "НАТО у российской границы — танки Abrams в Хельсинки".

По данным Сухопутных войск, в учениях Arrow 23 примут участие войска Бронетанковой бригады, Карельской бригады, Кайнуусской бригады, Егерской бригады, Высшей армейской школы, Уттинского егерского полка и подразделений Генерального штаба. В учениях также будет задействована авиация Военно-воздушных сил Финляндии и Сухопутных войск.

В прошлом году пресс-конференция в связи с учениями Arrow собрала множество представителей СМИ и журналистов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
20.01.2023
Telegraph: раскол Запада по танкам для Украины контрастирует с укреплением РФ своих союзов
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
19.11.2018
Горькие плоды независимости придатка НАТО
11.07.2018
Восточная Европа: регион сотрудничества или конфронтации?
13.10.2016
Государственное российское ТВ: "Наглое поведение по отношению к России может иметь ядерные последствия" (TV 2 Norge, Норвегия)
19.06.2015
Генсек альянса: НАТО не заинтересована в гонке вооружений и конфронтации с Россией
17.04.2013
Колесо или гусеница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"