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ТАСС

Вучич заявил, что конфликт на Украине показал лицемерие Запада

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: AP Photo/ Andreea Alexandru

Президент Сербии также подчеркнул, что западные страны угрожают Белграду, который ведет себя в соответствии с международным правом и Уставом ООН

БЕЛГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Украине изменил многое, в частности, показал всем лицемерие Запада. Об этом в четверг заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Prva TV.

"Он (министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём - прим. ТАСС) сказал мне, что война все изменила. Да, так и есть, изменилось многое, и мы поняли, какое лицемерие было со стороны всех вас [Запада]", - сказал он.

Вучич подчеркнул, что сегодня Запад угрожает Сербии, которая ведет себя в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что брюссельские соглашения между Белградом и Приштиной стали таким же обманом, как минские соглашения по Украине, а Вучич выразил опасение, что невыполнение брюссельских соглашений может привести к войне, как это случилось с минскими соглашениями.

В опубликованном 7 декабря 2022 года интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь. Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту. 

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