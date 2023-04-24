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Визит китайского министра обороны в Россию послал важный сигнал США

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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

GT: встреча министров обороны России и Китая вывела военные связи стран на новый уровень

Рассматривая Москву и Пекин как угрозы своей гегемонии, Вашингтон оказывает на них огромное давление, заявили GT китайские военные эксперты. На этом фоне очень значим визит главы оборонного ведомства КНР Ли Шанфу в Россию: он укрепил решимость сторон совместно бороться с силовой политикой США.

Тесные связи, военное сотрудничество и коренные интересы двух сторон обсуждались на переговорах.

Во вторник министры обороны Китая и России провели в Москве официальную встречу, на которой подчеркнули высокий уровень отношений между военными двух стран, договорились об углублении оборонного сотрудничества и заявили о взаимной поддержке коренных интересов друг друга.

Во время встречи член Госсовета КНР и министр национальной обороны Ли Шанфу и министр обороны РФ Сергей Шойгу согласились, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией продолжают развиваться на самом высоком уровне. В пресс-релизе Минобороны КНР говорится, что вооруженные силы двух государств тесно сотрудничают и взаимно координируют свои действия. Во многих областях уже достигнуты плодотворные результаты, а стратегическая коннотация в двусторонних отношениях постоянно обогащается по мере развития и укрепления связей.

В заявлении Пекина также сказано, что стороны договорились полноценно реализовывать соглашение, достигнутое главами государств, продолжать поддерживать тесные контакты на высшем уровне, совершенствовать механизм военных обменов, расширять сотрудничество между театрами военных действий, оборонными службами и академиями, а также вносить новый вклад в содействие качественному развитию китайско-российских отношений, защиту мировой и региональной безопасности и стабильности и служить построению сообщества единой судьбы человечества.

Сун Чжунпин, китайский военный эксперт и телекомментатор, заявил, что встреча Ли и Шойгу вывела военные связи двух стран на новый уровень благодаря достигнутому расширению сотрудничества между театрами военных действий, военными службами и академиями.

Сотрудничество между театрами военных действий означает, что вооруженные силы двух стран могут осуществлять совместные операции при возникновении чрезвычайных ситуаций в определенных районах. А кооперацию между оборонными службами следует понимать как то, что армия, военно-морские и военно-воздушные силы двух стран смогут обмениваться опытом и расширять свои боевые возможности, сказал господин Сун.

Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук, заявил, что обмены могут происходить в большем количество военных служб, например, в стратегических ракетных войсках.

Ранее Москва объявила, что помогает Пекину в разработке системы раннего предупреждения о ракетном нападении, напомнил господин Чжан.

Что касается сотрудничества между военными академиями, обе стороны могут расширить обмен кадрами в сфере подготовки офицерского состава, а также изучения военной теории, считают эксперты.

По словам наблюдателей, Китай и Россия провели уже немало совместных учений и патрульных миссий. Ожидается, что таких мероприятий будет только больше, и они станут масштабнее.

В ходе переговоров Ли и Шойгу подтвердили, что страны намерены твердо поддерживать друг друга, когда речь идет о защите коренных интересов каждой из них. Прежде всего это касается суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития. Более того, КНР и РФ будут решительно противодействовать вмешательству внешних сил в свои внутренние дела.

По словам господина Суна, и Китай, и Россия находятся под давлением со стороны Соединенных Штатов и возглавляемой ими НАТО, поскольку Америка рассматривает развитие этих двух государств как угрозу своей гегемонии.

И Пекин, и Москва выступают против силовой политики и глобальной гегемонии, и именно поэтому обе стороны подчеркнули важность защиты своих ключевых интересов. По словам господина Суна, это означает, что Россия поддерживает Китай в тайваньском вопросе, а тот ее — в вопросах национальной безопасности.

Что касается украинского вопроса, то здесь позиция Пекина не изменилась – она заключается в продвижении мира и переговоров и непредоставлении оружия ни одному участнику конфликта, сказал господин Чжан.

В пресс-релизе Минобороны РФ говорится, что в ходе встречи Ли Шанфу рассказал, почему выбрал Москву первым местом для визита после своего назначения министром обороны: чтобы продемонстрировать высокий уровень развития китайско-российских отношений, а также твердую решимость укреплять двустороннее стратегическое партнерство.

В заявлении приводятся слова Шойгу о том, что взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее воздействие на ситуацию в мире и способствует снижению напряженности. Министр обороны РФ подчеркнул, что два государства будут координировать действия, чтобы подготовиться к совместным миссиям по морскому и воздушному патрулированию, а также к военным учениям как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате.

Во время визита в Москву Ли Шанфу возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, сообщает RT. Это место представляет собой военный мемориал, посвященный советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, и приезд Ли продемонстрировал традиционное товарищество и дружбу китайского и русского народов, напомнив об их совместных усилиях в борьбе с фашизмом в те годы.

Авторы: Лю Сюаньцзунь (Liu Xuanzun), Юй Си (Yu Xi)

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