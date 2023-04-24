СМИ: республиканцы возмущены утечками данных о присутствии военных США на Украине

Они также подвергли критике администрацию президента Джо Байдена, передает The Hill

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Некоторые американские законодатели-республиканцы выразили возмущение в свете публикации секретных документов, касающихся присутствия военных США на территории Украины и подвергли администрацию президента Джо Байдена критике. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Hill.

"Некоторые законодатели-республиканцы выражают возмущение утечкой документов, свидетельствующих, что 14 американских спецназовцев находятся на Украине, хотя Пентагон в течение многих месяцев заявлял, что небольшая группа морских пехотинцев размещена в посольстве, - отмечается в материале. - Несколько представителей праворадикальных сил даже используют эту новость для распространения теории заговора относительно более широкого присутствия военных США на Украине, что, как они говорят, несет риск прямого столкновения между американскими и российскими силами".

Как констатируется в публикации, Пентагон заверил, что военнослужащие США на Украине поддерживают аппарат военного атташе, обеспечивают безопасность посольства и в боевых действиях не участвуют. "Однако некоторые республиканцы все равно воспользовались данными документами для того, чтобы обвинить администрацию Байдена в том, что она была неправдива, когда заявляла, что не отправит наземные силы на Украину в рамках ее борьбы с Россией", - отмечается в статье.

Конгрессмен Кори Миллс (республиканец, от штата Флорида) заявил журналистам газеты, что есть опасность "ползущего расширения" задач, которые выполняют на Украине американские военные. "Они там не для того, чтобы проводить аудиторские проверки с целью выяснения того, на что были направлены средства. И они там не просто для того, чтобы охранять посольство", - отметил он. "Я думаю, есть необходимость в обеспечении большей прозрачности, это огорчает всех нас", - добавил законодатель.

В публикации констатируется, что член Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) потребовал от Пентагона раскрыть, сколько американских военнослужащих находится на Украине. Ранее на этой неделе он представил соответствующую резолюцию. "Администрация Байдена и другие страны из числа союзников вводят мир в заблуждение относительно военной обстановки на Украине", - подчеркнул он. "Необходима полная прозрачность со стороны администрации по отношению к американцам в то время, когда она путем отправки сил спецопераций на Украину рискует войной с противником, располагающим ядерным оружием", - указал Гетц.

Конгрессмен Клей Хиггинс (республиканец, от штата Луизиана) призвал в связи с этим направить министру обороны США Ллойду Остину повестку, предполагающую возможность судебного разбирательства в случае невыполнения требований законодателей. "Мы требуем ответов под присягой, почему они позволили <...> Байдену лгать американцам относительно наших действий на Украине", - заявил он.

Член нижней палаты Конгресса США Мэтт Розендейл (республиканец, от штата Монтана) заявил журналистам, что он также намерен запросить у администрации Байдена информацию. Говоря об утечке указанных данных, он подчеркнул: "Это продолжает демонстрировать расширение интервенции, которую наша страна осуществляет на Украине".

Пентагон ранее оставил без ответа запрос ТАСС, касавшийся предположительной утечки американских данных, которые указывали на присутствие на украинской территории спецназовцев ВС США и некоторых других стран НАТО. Согласно данным материалам, на Украине ранее находились 97 таких военнослужащих, включая 14 американцев.