Дипломаты из США призвали забыть "безумный расчет" на поражение России

Newsweek: дипломаты США призвали Киев начать переговоры о мире, потом условия будут хуже

Вот уже почти год, как страны НАТО поддерживают режим Зеленского оружием в явном расчете на его "победу", пишут в Newsweek ветераны дипломатии США. Обнадеженный Зеленский свернул диалог с Москвой. Но расчет этот изначально основан на авантюризме. Поэтому авторы предлагают начать переговоры сейчас.

Нет ничего патриотического в том, что американец поднимает украинский флаг. Также нет ничего предательского в том, что американец ставит под сомнение неограниченную поддержку иностранной державы в чужой войне. Признание того, что Украина не победит Россию без гораздо большего американского вмешательства, не является пророссийской пропагандой, это констатация действительного положения дел.

В период с 2014 по 2022 год на востоке Украины шло сопровождавшееся насилием с обеих сторон сепаратистское восстание. Чтобы предотвратить вмешательство России, правительство в Киеве построило линию сильно укрепленных городов и путей снабжения вдоль своей восточной границы. Город Бахмут (Артемовск) был важным транспортным узлом в этой сети.

Пять месяцев назад, когда мы писали, что Бахмут (Артемовск) в конечном итоге достанется русским, некоторые читатели этих страниц насмехались над нами. Как мы смели не понимать, что Украина побеждает? Украинцы стойко оборонялись в пока что самой кровопролитной битве XXI века, но большая часть Бахмута, включая жизненно важные железнодорожные линии, оказалась в руках россиян. Это заняло больше времени, чем ожидалось, но это поражение сделало еще менее вероятным восстановление украинских границ 2014 года без прямого вмешательства войск НАТО.

Нам часто говорят, что плохо обученные, плохо руководимые, плохо оснащенные российские солдаты, многие из которых являются бывшими заключенными, понесли ошеломляющие потери и были отброшены назад с территории, которую они первоначально заняли. Все это может быть правдой. Но это не отменяет того факта, что Россия сейчас готова в полной мере воспользоваться падением Бахмута (Артемовска), как только наступит сухая летняя погода.

Семь месяцев назад Россия мобилизовала 300 000 резервистов и использовала прошедшее время для их обучения. Она запустила производство вооружения и накопила значительное количество техники и боеприпасов. Сотни тысяч солдат российских войск сейчас развернуты в Восточной Украине, где они начали наступление на многочисленных участках фронта протяженностью 450 миль.

С другой стороны, Украина сосредоточила многие из своих наиболее оснащенных и обученных войск в Бахмуте (Артемовске), где они в течение нескольких месяцев подвергались ударам российской артиллерии, ракет и беспилотников. В битве за Бахмут Украина потеряла тысячи опытных солдат, которых невозможно заменить призывниками, прошедшими несколько недель ускоренной подготовки.

Западное оружие сделало защиту Бахмута возможной. Снова и снова поддержка Украины со стороны НАТО росла количественно и качественно. Мы прошли путь от противотанковых и противовоздушных ракет малой дальности Javelin и Stinger до ракетных батарей средней дальности HIMARS и Patriot. На Украину идут тяжелые вооружения, такие как танки Abrams и боевые машины Bradley. Тем не менее ход сражений становился все более неблагоприятным для недоукомплектованных людьми и вооружением украинских частей. Но сторонники Киева на Западе не делали паузы, чтобы подумать о том, как можно положить конец этой трагедии. Вместо этого они призвали к поставкам истребителей и ракет дальнего радиуса действия.

Эти поставки оружия вызвали широко распространившееся общественное возмущение в России, а также убедили многих в России в том, что страна находится в состоянии войны с НАТО. Поставка немецких танков Leopard II привела к появлению в Москве таких заголовков, как "Немецкие танки снова на российской земле", и даже редакционных статей, утверждающих, что "Четвертый рейх объявил войну России". Не нужно быть пророком, чтобы понять, к чему ведет эта постоянная эскалация и почему ее необходимо прекратить.

В конце концов, мы не генералы, но мы кое-что понимаем в экономике. Нам всегда казалось просто безумием ожидать, что страна с ВВП в 200 миллиардов долларов и населением в 44 миллиона человек может победить страну с ВВП в 1,8 триллиона долларов и населением в 145 миллионов человек. Наше удивление выглядит еще более обоснованным в связи с тем, что более крупная нация в этом противостоянии (а это Россия) имеет в своем распоряжении серьезные по размеру военно-воздушные силы, развитую оборонную промышленность, да еще и ядерное оружие.

Согласно статистике Всемирного банка, на момент начала боевых действий официально зарегистрированное население Украины составляло 44 миллиона человек, но сегодня там осталось едва ли половина этого населения. Одиннадцать миллионов украинцев бежали в Европу или стали перемещенными лицами внутри страны. Еще несколько миллионов бежали в Россию, а составляющее миллионы людей население Восточной Украины живет на территориях, находящихся под контролем России.

В прошлом году украинская экономика сократилась на 30 процентов, в то время как российский ВВП упал всего на 3 процента. Рубль сегодня так же силен по отношению к доллару, как и в начале военных действий. МВФ прогнозирует, что в 2023 году рост ВВП России превзойдет рост ВВП Великобритании и Германии. Очевидно, что западные санкции не разрушили российскую экономику.

В то время как Россия остается в значительной степени самодостаточной в области продовольственного обеспечения, энергии и военной техники, большая часть инфраструктуры Украины лежит в руинах. Украина стала сильно зависеть от НАТО в вопросах вооружений, в то время как собственные резервы НАТО и старые советские запасы артиллерийских снарядов и ракет ПВО Украины быстро заканчиваются. В этой бойне на истощение время не на стороне Киева.

Москва рассматривает любое присутствие НАТО в Крыму примерно так же, как Вашингтон рассматривал бы российские ракеты на Кубе или китайскую военно-морскую базу в Новой Шотландии. Никогда не следовало ожидать, что Россия сдаст Крым, не потерпев решающего военного поражения. Однако сейчас условия мира, на которые может рассчитывать Киев, стали еще менее благоприятными, чем семь месяцев назад.

С точки зрения Москвы, референдумы, проведенные в сентябре 2022 года, превратили Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области в части Российской Федерации, в результате чего Москва теперь будет добиваться полного контроля над этими регионами. А через шесть месяцев Россия вполне сможет диктовать еще более жесткие условия мира.

Классические требования к справедливой войне включают в себя и такое требование: справедливую войну можно вести только в том случае, если есть реальная возможность победы. Вот какова печальная реальность: пока целое поколение украинских мужчин гибнет, успех дела, за которое они отдают свои жизни, очень маловероятен. Против России у этих гибнущих людей столько же шансов, сколько было бы у Мексики против Соединенных Штатов. И затягивание конфликта ничего не изменит в этом уравнении. Все увеличивающееся число погибших украинцев и разрушение инфраструктуры только еще больше травмируют общество. Если мы не готовы пойти на риск значительной эскалации, которая вполне может привести к тому, что силы НАТО будут сражаться с русскими, лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного, независимого украинского государства - это провести переговоры об урегулировании уже сейчас.

Дэвид Х. Ранделл — бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии и автор книги "Видение или Мираж, Саудовская Аравия на перекрестке". Посол Майкл Гфеллер — бывший политический советник Центрального командования США и член Совета по международным отношениям. Он служил в течение 15 лет в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе и Восточной Европе.

Майкл Гфёллер и Дэвид Х. Ранделл (Michael Gfoeller and David H. Rundell)