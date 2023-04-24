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Независимое военное обозрение

Азия вооружается быстрее всех

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Арабские офицеры на фоне российского истребителя МиГ-29СМТ на авиационной выставке в Дубае. Фото Владимира Карнозова
Арабские офицеры на фоне российского истребителя МиГ-29СМТ на авиационной выставке в Дубае. Фото Владимира Карнозова.

Вышел новый доклад Стокгольмского института об экспорте вооружений

Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) подготовили ежегодный доклад о тенденциях в международных поставках вооружений.

За пятилетний период (с 2018 по 2022) импорт вооружений в Европу вырос на 47% относительно предыдущего пятилетнего периода. При этом на глобальном уровне поставки вооружений сократились на 5,1%. Поставки в Африку сократились на 40%, в Америку – на 21%, в Азию и Океанию – 7,5%, на Ближний Восток – на 8,8%.

Наиболее крупными импортерами в последние пять лет стали Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай. В пятерку крупнейших экспортеров вошли США, Россия, Франция, Китай и Германия.

По мнению экспертов SIPRI, вооруженный конфликт в Европе не изменил существенно общемировую картину, несмотря на то что 2022 год стал одним из отчетных. Однако отмечается, что за этот год Украина стала третьим крупнейшим импортером вооружений в мире. Также наблюдается значительный рост количества заказов на импорт оружия в Европе, что явно получит свое отражение в будущих отчетах. Авторы доклада считают, что происходящее на Украине и вокруг нее на международной арене будет иметь серьезные последствия для торговли вооружениями уже в ближайшей перспективе.

Эксперты института определили 63 государства в качестве экспортеров вооружений в 2018–2022 годах. На пять крупнейших экспортеров оружия (США, Россию, Францию, Китай и Германию) пришлось порядка 76% всего экспорта вооружений. При этом за пятилетний период экспорт вооружений из США и Франции вырос на 14% и 44% соответственно. В то время как Россия, Китай и Германия потеряли значительные объемы экспорта: 31%, 23% и 35% соответственно.

Импортерами вооружений за период 2018–2022 годов эксперты SIPRI назвали 167 стран. Среди которых наиболее крупными покупателями оказались Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай: на них пришлось 36% от мирового импорта. Импорт вооружений по регионам дает следующую картину: Азия и Океания – 41% от всего объема мирового импорта, Ближний Восток – 31%, Европа – 16%, Америка (Северная и Южная) – 5,8%, Африка – 5%.

Картина импорта преобразовалась за последние пять лет с учетом изменений на международной арене и возникновения новых очагов напряжения. Так, например, в Азии и Океании показатели импорта значительно выросли за счет Японии (+171% относительно предыдущего пятилетнего периода) и Южной Кореи (+61%). Эксперты считают, что это произошло из-за роста напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ключевыми факторами которого стали обострение отношений Китая и Тайваня, а также активизировавшиеся ракетные пуски Северной Кореи.

В Европе таким ключевым фактором стал конфликт России и Украины, который привел к росту импорта на 47% относительно предыдущего периода. Авторы доклада ожидают, что в будущем импорт вооружений в Европу продолжит расти.

Основываясь на имеющейся информации о заказах и переговорах по заказам, авторы доклада делают предположения относительно того, какие государства станут крупнейшими экспортерами в ближайшие годы. Они полагают, что США сохранят лидерство и почти наверняка останутся крупнейшим экспортером основных видов вооружений.

В то же время предполагается, что Россия скорее всего уступит свое второе место другим экспортерам, поскольку количество рассматриваемых поставок и переговоров о поставках сокращается и, по мнению экспертов института, продолжит сокращаться в будущем. Они считают, что конфликт между Россией и Украиной заставляет российскую оборонную промышленность переориентироваться с экспорта на производство вооружений для собственных нужд.

Кроме того, ситуация для России усугубляется за счет санкций и ограничений, которые продолжат быть серьезным препятствием для роста оружейного экспорта. Продолжение снижения также ожидает и Китай. А улучшить свои позиции, по мнению авторов, смогут Франция и Южная Корея.

В то же время эксперты отмечают, что на сегодняшний день сделать точные прогнозы относительно дальнейшего развития тенденций на рынке вооружений весьма сложно. Однако они сходятся во мнении, что сложившиеся на международной арене обстоятельства значительно изменят структуру рынка и позиции его ключевых игроков в перспективе.

Следует отметить, что российские официальные лица скептически относятся к подобным рейтингам. Так, комментируя рейтинг Стокгольмского института по итогам 2020 года, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заметил, что выводы аналитического центра не отражают всей картины, поскольку «SIPRI использует только открытые данные, которые, безусловно, не являются полными». И при этом имеют несомненную политическую подоплеку.

Неизменной остается и позиция корпорации «Ростех», специалисты которой считают, что рейтинги SIPRI не являются для российской оборонки каким-либо ориентиром. Прежде всего потому, что, согласно принятой в западном «мозговом центре» методике, все расчеты приводятся в долларах США. Однако основной объем продукции отечественного ОПК – это гособоронзаказ, где все расчеты идут только в рублях. H


Василий Иванов

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