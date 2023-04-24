СМИ: Словения примет участие в совместной закупке снарядов для Украины от лица ЕС

В министерстве обороны республики подчеркнули, что подписание документа "не повлечет за собой финансовых обязательств" для Любляны, так как он "лишь закладывает основу международного сотрудничества", сообщило Словенское агентство печати

ЛЮБЛЯНА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) об участии Любляны в совместной схеме закупки артиллерийских снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Об этом в четверг сообщило Словенское агентство печати.

По данным агентства, впоследствии соглашение будет ратифицировано правительством Словении. В министерстве обороны республики подчеркивают, что подписание документа "не повлечет за собой финансовых обязательств" для Любляны, так как он "лишь закладывает основу международного сотрудничества".

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение 2 млрд евро из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение 2 лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.