Войти
ТАСС

СМИ: Словения примет участие в совместной закупке снарядов для Украины от лица ЕС

440
0
0
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

В министерстве обороны республики подчеркнули, что подписание документа "не повлечет за собой финансовых обязательств" для Любляны, так как он "лишь закладывает основу международного сотрудничества", сообщило Словенское агентство печати

ЛЮБЛЯНА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) об участии Любляны в совместной схеме закупки артиллерийских снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Об этом в четверг сообщило Словенское агентство печати.

По данным агентства, впоследствии соглашение будет ратифицировано правительством Словении. В министерстве обороны республики подчеркивают, что подписание документа "не повлечет за собой финансовых обязательств" для Любляны, так как он "лишь закладывает основу международного сотрудничества".

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение 2 млрд евро из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение 2 лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словения
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
09.06.2022
Запад захотел избавиться от России и в атомной энергетике
18.10.2021
Фокус (Украина): Аваков призвал власти разработать военный сценарий возвращения ОРДЛО и Крыма
23.06.2021
Инвалиды пятой статьи
28.03.2018
Раздвоение наличности
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
25.08.2010
Тихое угасание ОПК Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"