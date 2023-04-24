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Интерфакс-АВН

Космическое командование США хочет иметь к 2030 году возможности дозаправлять и обслуживать спутники на орбите Земли

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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: industry-hunter.com

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Космическое командование США (SPACECOM) желает к 2030 году располагать возможностями дозаправлять и обслуживать спутники прямо на орбите Земли, сообщает в четверг Defense news.

Так, заместитель командующего SPACECOM генерал-лейтенант Джон Шоу заявил накануне, что к концу этого десятилетия все новые спутники наблюдения должны быть оборудованы для дозаправки на орбите или иметь другое оборудование, которое позволит продлить сроки их эксплуатации.

Он пояснил, что командование также интересуют любые разработки маневренных спутников, в том числе тех, которые следят за ситуацией на орбите и за объектами на ней. По его словам, в SPACECOM не хотят зацикливаться на конкретном решении, но рассчитывают увидеть идеи от промышленности и федеральных ведомств.

Он добавил, что SPACECOM планирует к 2026 году провести демонстрацию новых соответствующих технологий в космосе.

По данным Defense news, SPACECOM взаимодействует с Космическими силами США (USSF) с целью получить маневренные спутники. В свою очередь представитель USSF генерал-майор Стивен Пруди заявлял, что Космические силы собираются провести в 2025 году испытания с целью определить параметры дозаправки для их спутников, и что USSF ищут подходящие варианты в коммерческом секторе.

В феврале представители более 40 компаний посетили мероприятие, устроенное USSF по этой теме. Так, компания Orbit Fab планирует создать сеть дозаправки на орбите - космические аппараты многоразового применения будут доставлять топливо с хранилищ спутникам.

В компании Lockheed Martin сообщали, что добились успеха в программе Lockheed Martin's In-space Upgrade Satellite System (LINUSS) - в использовании малых спутников для обслуживания важнейших составляющих космического потенциала США. В ноябре они запустили аппарат в рамках миссии USSF, а в начале 2023 году он продемонстрировал способность маневрировать, сближаться с другими аппаратами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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