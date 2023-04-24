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Независимое военное обозрение

Тихоокеанский флот вышел в море

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Крейсер проекта 1164 направляется в район проведения учений. Фото сайта mil.ru
Крейсер проекта 1164 направляется в район проведения учений. Фото сайта mil.ru.

Внезапная проверка привела в движение корабли, подлодки и самолеты

Заключительный, третий этап внезапной проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) стартовал 18 апреля. Корабельные ударные группы (КУГ) Военно-морского флота (ВМФ) России совместно с береговыми ракетными дивизионами отрабатывают задачи нанесения ударов с выполнением электронных пусков. КУГ и противолодочная авиация проводят поиск и «уничтожение» субмарин и надводных кораблей условного противника, осуществляют практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические бомбардировщики выполняют полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по КУГ условного противника.

На предыдущем, втором этапе проверки 17 апреля моряки отрабатывали вопросы обеспечения боевой устойчивости атомных подводных крейсеров (АПКР) в условиях готовности экипажей к применению ими ракетного и торпедного оружия. Одновременно прошло тактические учение по противовоздушной обороне, роль условного противника играли самолеты морской авиации ВМФ России.

Первый этап внезапной проверки начался 14 апреля. Дальняя авиация перевела свои самолеты на передовые авиабазы, а морская авиация ТОФ рассредоточилась по аэродромам оперативного назначения. Дежурными противолодочными силами проведен поиск субмарин условного противника на подходах к заливам: Авачинскому и Петра Великого. Сформированная из кораблей ТОФ группировка дальней морской зоны осуществила переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

О ходе начального периода маневров на Тихом океане шла речь на встрече в Кремле 17 апреля. Заслушав доклад министра обороны Сергея Шойгу, президент РФ Владимир Путин отметил: «А первый этап внезапной проверки действительно прошел на очень высоком уровне».

По словам главы военного ведомства, к проводимым мероприятиям привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. «Все они приведены в полную боевую готовность, приступили к выполнению учебно-боевых задач, включая контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», – пояснил Шойгу.

Со своей стороны, Путин отметил, что «силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». И попросил Шойгу «тоже иметь это в виду», а также «безусловно продолжить» выполнение ранее намеченных задач развития ВМФ России на Тихоокеанском и других театрах военных действий.

Владимир Карнозов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ТОФ
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