Изменение законодательства укрепит армию и госбезопасность

Президент РФ подписал ряд законов, а суд вынес приговоры по двум резонансным делам

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, принятых ранее в апреле Государственной думой (ГД) и Советом Федерации (СФ) и имеющих непосредственное отношение к ходу специальной военной операции (СВО) на Украине, вопросам государственной безопасности и комплектованию Российской армии.

Одним из них срок признания участников СВО «пропавшими без вести» сокращается до полугода. Соответствующие изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) России. Они коснутся всех участников спецоперации, а также тех, кто живет или временно находится в зоне проведения СВО. Эти граждане признаются пропавшими без вести, если в течение шести месяцев нет сведений о месте их пребывания, включая случаи, когда соответствующие сведения не предоставляются их семьям МО РФ, другими уполномоченными организациями и должностными лицами. Решение об объявлении их умершими может быть принято спустя три месяца после признания их судом пропавшими без вести. Предусматривается, что документ о смерти может быть выдан не только медицинской организацией, но и другим уполномоченным лицом.

Вице-спикер СФ Андрей Турчак ранее пояснял, что после принятия закона достаточно будет заявления командира, видевшего гибель бойца, чтобы он был признан погибшим. Согласно ранее действующим правилам, для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

Следующий утвержденный главой государства закон – об усилении ответственности за самовольное проникновение на особо важные и режимные объекты, подлежащие обязательной охране. Речь идет об объектах в ведении Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, Министерства иностранных дел, органов уголовно-исполнительной системы, а также те, что отнесены к ведению органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

За совершение данного правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

За проникновение на объект топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория опасности, либо на важный государственный объект, охрана которого осуществляется войсками Национальной гвардии РФ, наказание строже: штраф от 75 тыс. до 200 тыс. руб., обязательные работы 60–120 часов, административный арест до 15 суток.

Третий подписанный Путиным закон – о создании единого реестра военнообязанных. Он вводит ограничения для уклонистов, включая отказ в выезде за рубеж и кредитование. Помимо личного вручения повестки добавятся два новых способа – электронным образом через портал «Госуслуги» и через многофункциональные центры.

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков 15 апреля заявил, что веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. О постановке на воинский учет или об изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале «Госуслуг». «Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости», – отметил Бирюков. Многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного (появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде), исключение – медкомиссия и профессиональный отбор.

«Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможностям нашей современной цифровой системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность воинского учета и, как следствие, боевые возможности наших вооруженных сил», – считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Служба в рядах вооруженных сил – это не только священный долг, но и почетная конституционная обязанность, – пояснил он. – Поэтому те, кто этот долг отдает и обязанность исполняет, не могут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется».

В очереди на принятие находится закон о миротворцах. Он позволит молодым людям, проходящим службу по призыву (а не только как сейчас контрактникам), на добровольной основе принимать участие в миротворческих миссиях. Они будут служить на должностях, «где нет риска для жизни» и выполнять «упрощенные задачи», находясь в базах миротворческих сил.

Конституционный комитет рекомендовал, и Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и содействие актам террора. По статье УК РФ «Террористический акт» максимальный срок наказания за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, составляет 15 лет лишения свободы. Предлагается увеличить его до 20 лет. По статье «Содействие террористической деятельности» тюремное наказание пособникам рекомендовано увеличить с 10 до 12 лет, за вербовку или вовлечение – не менее 7 лет.

Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что законодатели обсуждают поправки на ужесточение ответственности за терроризм и государственную измену вплоть до пожизненного заключения под стражей.

Обсуждение мер по усилению ответственности проходит на фоне резонансных судебных процессов. Мосгорсуд 17 апреля приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам тюремного заключения с отбыванием под стражей в колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку касались информации с грифом «секретно». Обвиняемый проходил по делу о государственной измене, публичном распространении ложной информации об армии, осуществлении деятельности нежелательной организации. К нему впервые применена новая редакция статьи о государственной измене, согласно которой к ней теперь относится «оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России».

Еще один жесткий приговор вынес военный суд в отношении одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), гражданина Таджикистана Тоджиддина Назарова (Абу-Усама Нораки). Два года назад его поймали в Сирии и привезли на суд в Москву. Назаров приговорен к пожизненному заключению. Он занимался дистанционной вербовкой террористов в разных странах мира и подготовил 23 атаки в России (все были успешно пресечены), в том числе на здание Минобороны, штаб-квартиру ГРУ и Кремль. Две атаки – в Швеции и Таджикистане – его сообщникам провести удалось. Пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области сообщает: «Назаров Т.М., являясь сторонником запрещенной в РФ МТО «ИГИЛ», создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и терактов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств». H

Владимир Карнозов