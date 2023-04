Новый министр обороны КНР побывал с визитом в Кремле

Генерала Ли Шанфу приняли на высшем уровне

Накануне приезда в Москву нового главы китайского оборонного ведомства Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России подняли по тревоге для внеплановой проверки, со стрельбами и пусками ракет.

Вряд ли это случайное совпадение. Подобным образом высшее политическое руководство нашей страны выразило глубокое почтение гостю, прибывшему в Москву визитом вскоре после назначения на новый ответственный пост.

Генерала Ли Шанфу принимали с почестями выше рекомендаций дипломатического церемониала для случая министра и члена Государственного совета соседней страны. Сразу после прилета 16 апреля китайского гостя привезли в Кремль на беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Правда, она прошла не «с глазу на глаз», как в случае с мартовским визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, а в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу. Английская пословица «двое – компания, а трое – нет» (two’s a company but three is not) категорически не подходит к данному случаю. Впрочем, как и все другое, настойчиво предлагаемое англосаксами к выполнению Москвой и Пекином по линии так называемого «цивилизованного поведения» в парадигме «мира, основанного на правилах».

Обе столицы неоднократно заявляли, что категорически не приемлют вмешательства сторонних сил в отношения между двумя сверхдержавами. А последнее характеризуется как «стратегическое партнерство» и по факту противопоставляется политике Вашингтона на формирование под лидерством США военно-политических блоков с привлечением стран-вассалов.

Москва и Пекин неоднократно поясняли, что путь военного союза по типу западных альянсов им не подходит; глубокие исторические корни сотрудничества наших народов подсказывают иную дорогу, лучше соответствующую насущным потребностям КНР и РФ.

Относительно военного сотрудничества: оно и без союзнических уст вышло на беспрецедентно высокий уровень.

Достаточно упомянуть лишь проводимые на регулярной основе «совместные патрулирования» стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия. С российской стороны в них задействованы четырехдвигательные гиганты Ту-95МС, китайской – более компактные двухмоторные H-6. Эта модель представляет развитие Ту-16 на основе документации переданной ОКБ им. А.Н. Туполева.

Заметим, что подобные мероприятия страны Запада – при всех их формальных военных союзах – не проводят. Причина: межконтинентальные бомбардировщики есть только у США, а «младшим партнерам» по всевозможным альянсам самолетов-носителей дальней авиации «иметь не положено». А вот стратегическое партнерство КНР и РФ подобные ограничения не накладывает.

Москва и Пекин активно сотрудничают по многим направлениям обороны и безопасности.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) эксплуатирует большое количество российской техники. По линии военно-технического сотрудничества ей были поставлены многоцелевые истребители Су-27, Су-30 и Су-35, военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты семейства Ми-8/17, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300ПМУ-2 «Фаворит», «Тор-М1», эскадренные миноносцы проекта 956Э, подводные лодки проекта 636 и др.

Традиционно НОАК присылает большое число военнослужащих на различные военные учения, проводимые совместно с Россией, а также для участия в соревнованиях, проводимых в рамках международных армейских соревнований «ARMY GAMES».

Принимая китайского гостя в Кремле, Владимир Путин вспомнил о приезде месяц тому назад председателя КНР Си Цзиньпина. Отметил, что переговоры с ним прошли очень продуктивно и включали тему сотрудничества по линии оборонных ведомств.

В свою очередь, китайский министр подчеркнул, что совершает свою первую поездку за границу в новом качестве именно в Москву. «После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», – подчеркнул Ли Шанфу.

«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах – и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», – сказал Путин.

Он выразил уверенность, что это еще одно важнейшее направление, укрепляющее исключительно доверительный стратегический характер отношений двух стран.

Глава государства добавил, что в России рады видеть министра обороны Китая, и выразил уверенность, что его трехдневный визит пройдет на самом высоком уровне.

Москву и Пекин объединяют крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. Отметив это, Ли Шанфу далее заявил, что подобное взаимодействие не направлено против третьих стран. Министр добавил, что Путина и Си Цзиньпина «связывает дружба, и это знают все у нас в Китае».

Взаимодействие двух стран, в том числе в военно-технической области, развивается хорошо и вносит вклад в развитие глобальной безопасности.

Ли Шанфу подчеркнул, что Китай продолжит сотрудничать с Россией на всех уровнях.