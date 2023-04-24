Испытано в ходе спецоперации

Выпуск авиабомб на одном из предприятий Нижегородской области. Кадр из телерепортажа ТРК «Звезда».

Как боевые действия влияют на разработку в России новых образцов вооружений

Перед российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК) поставлена задача нарастить производство вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в условиях продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине и введения невиданного ранее в истории количества санкций в отношении России. В соответствии с намеченными планами продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации старой и производству новой военной техники. Несмотря на работу российской оборонки в достаточно жестких условиях, задачу внедрения инновационных технологий в продукцию отечественного ОПК перед российскими промышленниками никто не снимал. Поэтому предприятия российского ОПК с учетом извлеченных из спецоперации уроков уделяют пристальное внимание внедрению инновационных решений при производстве образцов ВВСТ.

МИНОМЕТЫ

Минометы, оснащенные «умными» прицелами, были испытаны в бою в зоне специальной военной операции в феврале 2023 года.

Ранее, в прошлом году, 120-мм минометы с «умными» прицелами уже испытывались в боевых условиях в зоне СВО, после чего прошли необходимую доработку. Разработчик прицела для минометов – НПО «Автоматика». Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику.

120-мм миномет широко распространен в Российской армии. И если в результате доработки будет обеспечено более оперативное и точное поражение противника, закупки «умных» прицелов могут начаться в массовом порядке уже в ближайшее время.

АВТОМАТ АК-12

Автомат АК-12 был существенно доработан с учетом опыта СВО, серийное производство его обновленной версии начнется в 2023 году.

Важно, что представители российского оборонного комплекса работают во взаимодействии с военными и имеют обратную связь. Так, можно быстрее реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструкционные изменения и улучшать продукцию военного назначения.

Например, автомат АК-12 в результате доработки стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная его версия.

Разработанный концерном «Калашников» (входит в государственную корпорацию «Ростех») автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

ОТ «ИСКАНДЕРОВ» ДО СНАЙПЕРСКИХ ВИНТОВОК

Говоря о военной технике производства предприятий госкорпорации «Ростех», приведем также в пример танки Т-90М «Прорыв», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», различные реактивные системы залпового огня, вертолеты Ка-52 и Ми-28, истребители Су-35С и Су-57, беспилотники «Куб» и «Ланцет».

Также отметим увеличение темпов производства высокоточных снайперских винтовок. Например, компания Lobaev Arms в феврале 2023 года удвоила их выпуск, а с апреля объем производства изделий будет удвоен еще раз.

Пока нет информации, вносились ли в конструкцию изделий существенные изменения, но можно предварительно заключить, что проверку спецоперацией они прошли.

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ

Две версии перспективного боевого робота «Маркер» – разведывательную и ударную – опробуют в зоне СВО.

Первая версия – это разведывательный комплекс, он работает с так называемым подвесным дроном. Вторая версия – это боевой вариант. Ударная версия робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим набором вооружений.

Подвесной беспилотный аппарат работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии «Маркера». Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 м и обеспечивает видимость до 20 км, в том числе с помощью тепловизоров.

Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника – ему не нужна батарея. Кроме того, на его систему управления труднее воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Разведывательный «Маркер» будет выдвигаться в сторону фронта и, находясь в укрытии, поднимать подвесной беспилотник, который будет часами находиться в воздухе, ведя разведку обстановки.

Сегодня надо иметь в виду, что на поле боя нужна именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон и хорошее вооружение, имеет техническое зрение, возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут.

Предполагается подготовить группу IT-специалистов, которые станут операторами «Маркера». Затем, после обкатки на полигоне, машины отправятся непосредственно к линии фронта. Необходимо понять, как будет работать «Маркер» в условиях, когда противником будут вводиться коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства РЭБ.

Ранее на космодроме Восточный прошло тестирование «Маркера» в качестве робота-охранника. Эти комплексы могут применяться в составе охранных подразделений как устройства, обеспечивающие безопасность объектов критической инфраструктуры.

Данная разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

ПОЛЕТ «ШМЕЛЯ»

Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали микробеспилотник «Шмель», основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Министерство обороны РФ.

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников.

В перспективе специалисты центра планируют добиться 100-процентной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база.

Разработка пока находится на уровне макетного образца. Прототипом микробеспилотника «Шмель» являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и предназначен для сил специальных операций. Пока основная задача разработчиков в этом сегменте – попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу.

Масса микро-БПЛА составляет 85 г, скорость полета – до 25 км/ч, дальность полета – до 2 км. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке – примерно 20 мин. В комплект к микробеспилотнику входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки.

Согласно планам, с июня 2023 года начнется демонстрация опытного образца потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – осуществление наблюдения там, где человеку физически это делать сложно.

Фактически «Шмель» – это продолжение глаз человека. Вероятная область его применения – спецслужбы и специальные подразделения, находящиеся в максимально опасных условиях.

Проректор НГТУ по инновациям и развитию Марина Хайруллина заявила, что в настоящее время уже ведутся переговоры с рядом партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке. К лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.

МАСКИРОВКА И ЭКИПИРОВКА

В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с местностью. Разработкой данного проекта занимается ЗАО «Кираса».

Перед предприятием стоит задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Достижение этой цели оказалось возможным благодаря появлению новых специальных материалов.

Речь не идет о комплексах помех или радиоэлектронной борьбы, которые крепятся на военнослужащего. Эффект «невидимости» достигается благодаря специальным тканям с особыми красителями.

Эти наработки могут быть предложены предприятием в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего «Легионер». ЗАО «Кираса» – один из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств России.

Среди разработок предприятия – шлемы, очки, бронежилеты, боевые защитные комплекты 6Б49, которые легли в основу экипировки солдата будущего «Ратник», а также комплект маскировочный зимний 6Ш119.

Опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер», которая придет на смену комплекту «Ратник», может появиться в 2025 году, а серийные поставки экипировки в войска могут начаться в 2035 году. Для «Легионера» специалисты «Кирасы» будут разрабатывать те же элементы, что и для «Ратника»: сам боевой защитный комплект (БЗК), зимняя маскировка и очки.

Уже сегодня предприятие работает над БЗК с функцией терморегулирования, вентиляции пододежного пространства, чтобы бойцу было его комфортнее носить.

Основные отличия «Легионера» от «Ратника» будут заключаться в снижении массы и повышении баллистических характеристик экипировки, а также в возможности ее интеграции с различными боевыми системами.

При этом в рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – «система робототехнического обеспечения». В состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный, в числе прочего, получать данные с дронов.

Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для «Легионера» костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Таким образом, на настоящем этапе развития российский оборонно-промышленный комплекс продолжает внедрять самые передовые разработки в интересах Вооруженных сил РФ. Такие разработки, образцы вооружений и техники в России имеются практически по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги.

Задача сейчас – развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются – причем на собственной, отечественной научной и промышленной базе, за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.