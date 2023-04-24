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Независимое военное обозрение

Испытано в ходе спецоперации

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Выпуск авиабомб на одном из предприятий Нижегородской области. Кадр из телерепортажа ТРК «Звезда»
Выпуск авиабомб на одном из предприятий Нижегородской области. Кадр из телерепортажа ТРК «Звезда».

Как боевые действия влияют на разработку в России новых образцов вооружений

Перед российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК) поставлена задача нарастить производство вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в условиях продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине и введения невиданного ранее в истории количества санкций в отношении России. В соответствии с намеченными планами продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации старой и производству новой военной техники. Несмотря на работу российской оборонки в достаточно жестких условиях, задачу внедрения инновационных технологий в продукцию отечественного ОПК перед российскими промышленниками никто не снимал. Поэтому предприятия российского ОПК с учетом извлеченных из спецоперации уроков уделяют пристальное внимание внедрению инновационных решений при производстве образцов ВВСТ.

МИНОМЕТЫ

Минометы, оснащенные «умными» прицелами, были испытаны в бою в зоне специальной военной операции в феврале 2023 года.

Ранее, в прошлом году, 120-мм минометы с «умными» прицелами уже испытывались в боевых условиях в зоне СВО, после чего прошли необходимую доработку. Разработчик прицела для минометов – НПО «Автоматика». Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику.

120-мм миномет широко распространен в Российской армии. И если в результате доработки будет обеспечено более оперативное и точное поражение противника, закупки «умных» прицелов могут начаться в массовом порядке уже в ближайшее время.

АВТОМАТ АК-12

Автомат АК-12 был существенно доработан с учетом опыта СВО, серийное производство его обновленной версии начнется в 2023 году.

Важно, что представители российского оборонного комплекса работают во взаимодействии с военными и имеют обратную связь. Так, можно быстрее реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструкционные изменения и улучшать продукцию военного назначения.

Например, автомат АК-12 в результате доработки стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная его версия.

Разработанный концерном «Калашников» (входит в государственную корпорацию «Ростех») автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

ОТ «ИСКАНДЕРОВ» ДО СНАЙПЕРСКИХ ВИНТОВОК

Говоря о военной технике производства предприятий госкорпорации «Ростех», приведем также в пример танки Т-90М «Прорыв», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», различные реактивные системы залпового огня, вертолеты Ка-52 и Ми-28, истребители Су-35С и Су-57, беспилотники «Куб» и «Ланцет».

Также отметим увеличение темпов производства высокоточных снайперских винтовок. Например, компания Lobaev Arms в феврале 2023 года удвоила их выпуск, а с апреля объем производства изделий будет удвоен еще раз.

Пока нет информации, вносились ли в конструкцию изделий существенные изменения, но можно предварительно заключить, что проверку спецоперацией они прошли.

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ

Две версии перспективного боевого робота «Маркер» – разведывательную и ударную – опробуют в зоне СВО.

Первая версия – это разведывательный комплекс, он работает с так называемым подвесным дроном. Вторая версия – это боевой вариант. Ударная версия робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим набором вооружений.

Подвесной беспилотный аппарат работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии «Маркера». Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 м и обеспечивает видимость до 20 км, в том числе с помощью тепловизоров.

Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника – ему не нужна батарея. Кроме того, на его систему управления труднее воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Разведывательный «Маркер» будет выдвигаться в сторону фронта и, находясь в укрытии, поднимать подвесной беспилотник, который будет часами находиться в воздухе, ведя разведку обстановки.

Сегодня надо иметь в виду, что на поле боя нужна именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон и хорошее вооружение, имеет техническое зрение, возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут.

Предполагается подготовить группу IT-специалистов, которые станут операторами «Маркера». Затем, после обкатки на полигоне, машины отправятся непосредственно к линии фронта. Необходимо понять, как будет работать «Маркер» в условиях, когда противником будут вводиться коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства РЭБ.

Ранее на космодроме Восточный прошло тестирование «Маркера» в качестве робота-охранника. Эти комплексы могут применяться в составе охранных подразделений как устройства, обеспечивающие безопасность объектов критической инфраструктуры.

Данная разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

ПОЛЕТ «ШМЕЛЯ»

Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали микробеспилотник «Шмель», основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Министерство обороны РФ.

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников.

В перспективе специалисты центра планируют добиться 100-процентной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база.

Разработка пока находится на уровне макетного образца. Прототипом микробеспилотника «Шмель» являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и предназначен для сил специальных операций. Пока основная задача разработчиков в этом сегменте – попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу.

Масса микро-БПЛА составляет 85 г, скорость полета – до 25 км/ч, дальность полета – до 2 км. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке – примерно 20 мин. В комплект к микробеспилотнику входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки.

Согласно планам, с июня 2023 года начнется демонстрация опытного образца потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – осуществление наблюдения там, где человеку физически это делать сложно.

Фактически «Шмель» – это продолжение глаз человека. Вероятная область его применения – спецслужбы и специальные подразделения, находящиеся в максимально опасных условиях.

Проректор НГТУ по инновациям и развитию Марина Хайруллина заявила, что в настоящее время уже ведутся переговоры с рядом партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке. К лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.

МАСКИРОВКА И ЭКИПИРОВКА

В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с местностью. Разработкой данного проекта занимается ЗАО «Кираса».

Перед предприятием стоит задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Достижение этой цели оказалось возможным благодаря появлению новых специальных материалов.

Речь не идет о комплексах помех или радиоэлектронной борьбы, которые крепятся на военнослужащего. Эффект «невидимости» достигается благодаря специальным тканям с особыми красителями.

Эти наработки могут быть предложены предприятием в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего «Легионер». ЗАО «Кираса» – один из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств России.

Среди разработок предприятия – шлемы, очки, бронежилеты, боевые защитные комплекты 6Б49, которые легли в основу экипировки солдата будущего «Ратник», а также комплект маскировочный зимний 6Ш119.

Опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер», которая придет на смену комплекту «Ратник», может появиться в 2025 году, а серийные поставки экипировки в войска могут начаться в 2035 году. Для «Легионера» специалисты «Кирасы» будут разрабатывать те же элементы, что и для «Ратника»: сам боевой защитный комплект (БЗК), зимняя маскировка и очки.

Уже сегодня предприятие работает над БЗК с функцией терморегулирования, вентиляции пододежного пространства, чтобы бойцу было его комфортнее носить.

Основные отличия «Легионера» от «Ратника» будут заключаться в снижении массы и повышении баллистических характеристик экипировки, а также в возможности ее интеграции с различными боевыми системами.

При этом в рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – «система робототехнического обеспечения». В состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный, в числе прочего, получать данные с дронов.

Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для «Легионера» костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Таким образом, на настоящем этапе развития российский оборонно-промышленный комплекс продолжает внедрять самые передовые разработки в интересах Вооруженных сил РФ. Такие разработки, образцы вооружений и техники в России имеются практически по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги.

Задача сейчас – развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются – причем на собственной, отечественной научной и промышленной базе, за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса.


Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.

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