Азербайджанский спутник Azersky досрочно прекратил работу из-за поломки

В качестве возможной причины прекращения обмена информацией со спутником указано его столкновение с мелким космическим мусором или метеоритом

БАКУ, 20 апреля. /ТАСС/. Азербайджанский спутник дистанционного наблюдения Земли Azersky, принадлежащий компании "Азеркосмос", на год раньше запланированного завершил работу. Об этом сообщило в четверг Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Обмен информацией со спутником Azersky прекратился. Несмотря на попытки "Азеркосмос" и производителя спутника, связь со спутником восстановить не удалось", - говорится в сообщении.

В качестве возможной причины прекращения обмена информацией со спутником указано его столкновение с мелким космическим мусором или метеоритом. "В результате столкновения могло выйти из строя энергообеспечение спутника", - предположили в министерстве.

При этом отмечается, что проект запуска Azersky оправдал себя как с точки зрения оказания геоинформационных услуг, так и в коммерческом отношении. По данным министерства, за время его работы получен доход в размере 105 млн манатов (почти $62 млн). Кроме того, различным госорганам и ведомствам переданы спутниковые изображения на сумму 150 млн манатов ($88,2 млн). "Таким образом, экономическая выгода от эксплуатации спутника в 1,5 раза превысила вложенные в него инвестиции", - уточнили в министерстве.

По данным "Азеркосмоса", спутник застрахован на сумму 45 млн манатов (более $26 млн), и ввиду преждевременного прекращения его деятельности начаты процедуры по получению компенсации. В 2022 году компания приступила к работам по изготовлению нового спутника с более высоким разрешением.

В декабре 2014 года "Азеркосмос" подписал с французской Airbus Defence and Space договор о передаче в собственность азербайджанской компании спутника Azersky.