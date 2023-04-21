Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу

«Эфко» будет выпускать дроны

Группа «Эфко», известная в России в качестве крупной компании-производителя майонеза и разных видов масла, приступает к строительству в г.Тольятти крупного предприятия по серийному выпуску беспилотников гражданского назначения.

Непосредственно разработкой и производством займется подшефная группе компания с именем «Транспорт будущего», а сам завод будет заниматься не только сборкой БПЛА, но и изготовлением ключевых комплектующих для них — корпусов, воздушных винтов, двигателей. Кроме того, собственной будет и авионика. Под будущее предприятие выделена площадь свыше 40 000 м², а пока, на время возведение завода, специалисты «Транспорта будущего» будут размещены в технопарке с названием «Жигулевская долина». В планах компании по готовности фабрики наладить производство беспилотников легкого и тяжелого класса, а всего к выпуску готовят семь моделей.

«Эфко» будет выпускать дроны

Здесь нужно отметить, что инженерами «Транспорта будущего» уже завершена разработка двух модификаций тяжелых БПЛА — это аэротакси, а также грузовой беспилотник, имеющий взлетную массу порядка 700 кг. Помимо этого, компания на сегодняшний день изготовила около 50 различных типов дронов в целях проведения испытаний и разного рода тестов. Инвестиции в новое производство составят около 6 млрд рублей, но наверняка, со временем здесь не обойдется без государственной поддержки — в перспективе «Транспорт будущего» будет собирать не менее 3000 беспилотников ежегодно.

Макс Антонов