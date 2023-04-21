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Газета.ru

Сколько США потратили на поддержку Украины

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Источник изображения: Global Look Press

США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

США передадут Украине ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы TOW и ПТ-системы АТ-4, мины и множество иных военных припасов на $325 млн. С начала СВО объем американской военной помощи Украине достиг $35,4 млрд.

Боеприпасы и услуги министерства обороны на сумму $325 млн войдут в новый пакет военной помощи США Украине. Об этом заявили в Белом доме.

Среди указанных услуг Пентагона значатся военная подготовка украинских солдат и их обучение «для помощи Украине».

В списке военной продукции находятся дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и тяжелые противотанковые мины.

Пентагон в своем заявлении сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2023 года объем военной помощи Вашингтона Киеву достиг $35,4 млрд. При этом с начала президентства Джо Байдена (2020 год) Украине было выделено из американского бюджета $36,1 млрд помощи.

17 апреля замминистра обороны США Колин Каль заявил, что ресурсы страны, используемые для оказания Украине военной помощи «экстраординарные», однако они ограничены.

«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», - сказал он изданию Foreign Policy.

Помогать Украине продолжают и страны Евросоюза. 10 апреля Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли четыре бронированные инженерные машины Dachs, 60 грузовиков Zetros, 42 мобильные антенные системы, 34 дрона для разведки и 83 520 боеприпасов калибра 40 мм. Италия также направила Украине порядка 30 самоходных артиллерийских установок M109L. При этом вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие для нанесения ударов за пределами территории Украины.

Однако, судя по сведениям источников, западные государства начинают более рационально подходить к вопросу военной помощи ВСУ. 13 апреля газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона сообщила, что объявленные президентом Джо Байденом 20 марта и 4 апреля пакеты военной помощи Украине станут последними поставками боеприпасов Киеву перед обещанным контрнаступлением.

По словам источника NYT, эти поставки станут «последним отчаянным усилием», поскольку производство боеприпасов в странах - союзницах Украины не поспевает за темпами их расхода на фронте.

«У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на артиллерийские орудия и боеприпасы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками», - пишет газета.

Упомянутые пакеты помощи на сумму $350 млн и $2,6 млрд включают в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм, выстрелы для минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, а также 23 млн патронов для огнестрельного оружия.

19 апреля замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях, продолжая также бои в Бахмуте.

Петр Николаев

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Страны
Германия
Италия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
M109
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
Евросоюз
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