Проверка по Тихому: опробована обновленная система обороны Камчатки

Истребитель МиГ-31БМ Тихоокеанского флота во время воздушного боя с самолетами условного противника в рамках учений над акваторией Тихого океана.

Во время внезапных маневров ТОФ протестировали защиту полуострова от ударов с воздуха и моря

В ходе завершившейся внезапной проверки Тихоокеанского флота была впервые протестирована обновленная система обороны Камчатки, готовность всех базирующихся там сил, в том силе и подводных лодок, рассказал «Известиям» источник в Минобороны РФ. За последние годы Россия радикально усилила защиту полуострова. Там появились новые системы ПВО, части береговой обороны, современные боевые корабли. Проверка боеготовности ТОФ прошла на фоне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу. По словам экспертов, совпадение этих двух событий вряд ли случайно и должно продемонстрировать США и НАТО складывающуюся конфигурацию взаимодействия между Россией и Китаем.

Проверку прошла

В ходе маневров Тихоокеанского флота прошла проверку обновленная система безопасности Камчатки, рассказали источники «Известий» в Минобороны России. Она показала высокую надежность и эффективность в защите побережья от ударов как с воздуха, так и с моря. Также впервые была проверена возможность выхода всех субмарин с баз на полуострове, отработана их защита на всем маршруте движения к заданным районам.

Камчатка — это важнейший элемент не только системы обороны Дальнего Востока, но и национальной безопасности всей России. В частности, на полуострове расположены стратегические силы. Работа по укреплению его защиты велась несколько лет: создавались рубежи морской, воздушной и наземной обороны.

Маневры Тихоокеанского флота прошли на фоне визита в Москву министра обороны КНР генерал-полковника Ли Шанфу. Накануне состоялась его встреча с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Российский министр отметил, что в Москве ценят тот факт, что вскоре после своего назначения на эту должность в качестве первой страны для своей поездки Ли Шанфу выбрал Россию.

Министр обороны КНР подтвердил, что Россия для первого его зарубежного визита выбрана неслучайно: поездка призвана продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений. А кроме того — твердую решимость усиления стратегического взаимодействия Вооруженных Сил Китая и России.

— Как известно, на Тайване скоро выборы. И Китай очень боится вмешательства США во внутренние дела Тайваня и в выборы, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Уже сейчас известно, что один из кандидатов является лояльным правительству КНР и выступает за целостность китайской государственности. И для того чтобы показать, что у Китая есть очень подготовленные в военном плане союзники, китайцы обратили на эти учения особое внимание. Это посыл США и НАТО, что в регионе складывается конфигурация взаимодействия между двумя странами. Не знаю, насколько визит министра обороны КНР в Россию именно во время учений неслучаен. Возможно, это сделано специально, чтобы придать синергетический эффект этим информационным поводам.

Обновление ТОФ

В постсоветское время Тихоокеанский флот длительное время не получал новых кораблей и систем вооружений. Однако в последние годы Москва уделяет внимание этому направлению и укрепляет оборону Камчатки.

Сегодня там базируются две дивизии подводных лодок. В 25-ю входят ракетные подводные крейсеры с межконтинентальными баллистическими ракетами. В 10-ю — многоцелевые подводные лодки с крылатыми ракетами и торпедами. На сегодняшний день на полуострове несут службу четыре новейших стратегических ракетоносца проекта «Борей»: «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег» и принятый накануне 2023 года в состав ВМФ «Генералиссимус Суворов».

Осенью прошлого года на ТОФ прибыла ударная подводная лодка проекта 885М «Новосибирск». Она стала первым современным ударным подводным кораблем на Камчатке за последнюю четверть века. В феврале «Известия» сообщали, что на Камчатке планируется сформировать новую дивизию подводных лодок. На ее вооружение поступят две субмарины — «Белгород» и «Хабаровск», а также судно обеспечения. Строительство береговой инфраструктуры для кораблей уже завершается.

Основу наземной группировки на полуострове составляет 40-я отдельная бригада морской пехоты. Она считается наследницей 22-й стрелковой дивизии знаменитого комдива Красной армии Василия Чапаева. Кроме того, в регионе расположен 50-й отдельный полк береговой обороны. Также за оборону побережья отвечает 520-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада, на вооружении которой стоят ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

От ударов с воздуха места базирования подводных стратегических ракетоносцев защищает интегрированная система управления противовоздушной обороны. Она в режиме реального времени отслеживает любые цели — гиперзвуковые летательные аппараты, крылатые ракеты, дроны и т.д., после чего распределяет цели между огневыми средствами.

Авиационную компоненту камчатской обороны представляет 317-й смешанный авиационный полк. Он имеют особую, не похожую на другие авиачасти структуру. В состав полка входят истребительная эскадрилья МиГ-31 и МиГ-31БМ; смешанная эскадрилья с противолодочными самолетами Ил-38Н и Ил-38, транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26; две вертолетные эскадрильи с Ми-8АМТШ, Ми-8, Ка-27 и Ка-29; а также эскадрилья беспилотной авиации с БПЛА «Орлан-10».

Задачи полка — противовоздушная оборона северо-восточных рубежей России, проведение противолодочных операций, в частности, при создании защищенного бастиона в Охотском море, а также поддержка действий береговых войск на удаленных арктических территориях.

Два года назад на полуострове началась модернизация военной части аэродрома Елизово под Петропавловском-Камчатским. План предусматривает возведение специальных бетонных укрытий для авиатехники, обновление системы связи, навигации и посадки.

Организационно силы на Камчатке разделены между Объединенным командованием войск и сил на Северо-Востоке и Командованием подводных сил.

— Полуостров достаточно неплохо укреплен и защищен, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Там развернуты и разные подводные лодки, включая новые. Активно развивается авиационная часть, приходят модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Хватает ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Укрепляются сухопутные части. И корабли новые приходят.

Проверили в море

Внезапная проверка боеготовности сил Тихоокеанского флота началась утром 14 апреля. Боевые корабли и суда обеспечения ТОФ вышли из мест базирования и приступили к развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей. Они выполняли учебно-боевые задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей.

15 апреля экипажи двух МиГ-31БМ, вылетевших с аэродрома Елизово на Камчатке, отработали перехват условного противника, пытавшегося нарушить воздушное пространство РФ. Его роль выполнял противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. Пилоты произвели по цели электронные пуски ракет, а затем вступили в учебный бой с истребителями, прикрывающими вражеский бомбардировщик.

В тот же день экипажи Ил-38 и Ил-38Н, также базирующиеся на полуострове, провели морскую разведку и отработали поиск подводных лодок условного противника. Для поиска подводных целей использовались радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска.

18 апреля Минобороны показало кадры выхода в море с базы Вилючинск на юге Камчатки сразу нескольких атомных субмарин. В том числе на видео попали подводные ракетные крейсера проекта 955 «Борей», многоцелевые ударные лодки проектов 885 «Ясень», 971 «Щука-Б», а также 949А «Антей». Отряд подлодок вышел под прикрытием кораблей охранения в заданные районы и приступил к погружению.

17 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе маневров. Глава государства высоко оценил первый этап учений. Он отметил, что хотя приоритетным в вопросе применения Вооруженных сил остается украинское направление, никто не снимал задач развития ВМФ, тем более что отдельные его компоненты могут применяться на любом направлении.

Алексей Рамм

Роман Крецул