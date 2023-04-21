ШАК-12: оружие контртеррора

Как спецназовцу поразить террориста, если тот защищен мощным бронежилетом или находится в укрытии? Для этого в холдинге «Высокоточные комплексы» разработали штурмовой автоматный комплекс ШАК-12, созданный специально для ведения ближнего боя в ходе антитеррористических операций в городских условиях. Это уникальный автомат, с помощью которого можно вести автоматическую стрельбу мощными патронами калибра 12,7 мм. Рассказываем об этом интересном образце вооружения для отрядов спецназначения.

Если случилась беда

Считается, что поводом появления на свет штурмового автоматного комплекса ШАК-12 послужила трагедия – террористический акт в Беслане в сентябре 2004 года, в ходе которой пострадало большое количество бойцов спецподразделений и мирных жителей. Основываясь на опыте этой и других операций, Центр специального назначения ФСБ России поручил разработать оружие ближнего боя, способное поражать противника, использующего для защиты бронежилеты, в том числе тяжелые, или укрытие. Одним из важных условий техзадания была высокая останавливающая способность оружия, то есть возможность поразить цель минимальным количеством выстрелов даже в том случае, если противник, например террорист, находится под воздействием психотропных препаратов, повышающих болевой порог.

Фото: ЦКИБ СОО

Исполнитель заказа − Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) – филиал Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) –разрабатывал для спецназа комплекс ШАК-12 на основе крупнокалиберной снайперской винтовки ВКС, получившей название «Выхлоп». Роднит два этих образца вооружения крупный калибр 12,7 мм и одинаковая схема компоновки.

Суровый «щенок бульдога»

Штурмовой автомат АШ-12, входящий в комплекс ШАК-12, и винтовка ВКС выполнены по оригинальной схеме, которая в международной оружейной терминологии получила название «булл-пап», что с английского дословно переводится как «щенок бульдога». Этот термин пришел из американского стрелкового сленга 1930-х годов, но впервые винтовки с рукояткой впереди магазина появились еще в начале XX века. В СССР такое оружие могло встать на вооружение армии в 1946-47 годах, но тогда «булл-пап»-автомат ТКБ-408 проиграл соперничество знаменитому АК-47. Прорывом для технологии стал 1977 год, когда армии Австрии и Франции принимают на вооружение винтовки Steyr AUG и FAMAS.

Особенностью указанной схемы является смещение основных элементов ударно-спускового механизма в заднюю часть винтовки, при этом спусковой крючок располагается перед магазином. Такая компоновка позволяет сделать оружие примерно на 25% короче без сокращения длины ствола и потери эффективности стрельбы. Особенно это важно для оружия, которое применяется в городских условиях, внутри помещений и на ограниченных пространствах.

Бронежилет и кирпичная стена – не преграда

Нужно сказать, что ШАК-12 – это не только автомат, а целый оружейный комплекс, разработанный ЦКИБ СОО для решения специальных задач в ходе штурмовых операций. В него также входит несколько видов боеприпасов и различные аксессуары, обеспечивающие тактическую универсальность комплекса.

В зависимости от задачи стрелок выбирает один из видов боеприпасов. Первый – патрон ПД-12 с короткой и тяжелой свинцовой пулей массой 32 грамма и дозвуковой скоростью. Этот боеприпас применяется с глушителем и эффективен на расстоянии до 200 м для быстрого и бесшумного вывода из строя легко защищенного противника.

Второй тип боеприпаса − патрон ПС-12А с легкой сверхзвуковой пулей с алюминиевым сердечником, поражающий цель на расстоянии до 100 м. Именно он обладает исключительной останавливающей силой, способной с первого раза поразить даже накачанного наркотиками террориста. Важно, что у этой пули отсутствует эффект рикошета, поэтому у стрелка меньше шансов навредить своим коллегам или мирным жителям.

Третий тип − патрон ПС-12Б с бронебойной стальной пулей массой 16 граммов с эффективной дальностью стрельбы 300 м. Предназначен он для поражения целей, защищенных тяжелой броней или скрывающихся за препятствием. Первым выстрелом спецзназовец может пробить, например, кирпичную стену, а вторым – уже поразить противника.

Мясорубка для террористов

Коробка автомата выполнена из штампованной стали, ложа − из ударопрочной пластмассы. Планки Пикатинни позволяют крепить на автомат любую оптику. В комплекс входят несколько дульных устройств. Короткий тактический глушитель, выполняющий также функцию пламегасителя, позволяет снизить звук и дульную вспышку, что затрудняет противнику обнаружение стрелка. Полноразмерный глушитель применяется для стрельбы тяжелыми дозвуковыми пулями там, где требуется максимально скрытная работа. При этом штурмовой автомат можно использовать и без глушителя.

При виде такого мощного оружия может показаться, что отдача от выстрела, особенно от стрельбы очередями, должна быть очень сильная. Тем не менее для опытного стрелка работать с АШ-12 не представляет сложности – отдача будет не сильнее, чем при стрельбе из ПКМ − 7,62-мм пулемета Калашникова. Кроме того, АШ-12 – это короткоствольный автомат, поэтому подбрасывает его при стрельбе гораздо меньше.

ШАК-12 – мощное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов, зданий, сооружений, где необходимо обеспечить максимальную безопасность гражданского населения. Автомат АШ-12, уже получивший прозвище «мясорубка для террористов», − один из немногих в мире успешных образцов автоматического оружия калибра 12,7x55 мм.