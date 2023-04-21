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Ростех

Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%

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Производственный комплекс «Салют»
Производственный комплекс «Салют».
Источник изображения: rostec.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха подключила к современной системе мониторинга более одной тысячи станков на производственном комплексе «Салют» в Москве. Это позволило на 40% повысить загрузку оборудования и сократило время простоя техники. До конца года комплекс «Диспетчер» начнет внедряться на всех предприятиях ОДК.

Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования, проанализировать причины простоя за любой период времени – от суток до нескольких месяцев. Все эти данные помогают принимать решения по корректировке узких мест в производственной цепи и рациональному использованию оборудования.

«Современное высокотехнологичное производство, такое как двигателестроение, невозможно представить без применения цифровых технологий. Особенно это касается вопросов эффективного управления производственным оборудованием. Внедренная в ОДК система мониторинга позволяет ощутимо увеличивать пропускную способность предприятий, получать полноценную картину происходящего на производстве. Это возможно в том числе благодаря подключению к «Диспетчеру» не только станков с ЧПУ, но и другого оборудования и рабочих мест сборочных бригад. Уже сейчас мы можем говорить о первых результатах внедрения системы: благодаря мониторингу предприятие на 12% сократило нерегламентированные простои техники и на 40% увеличило коэффициент загрузки оборудования», – сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Собираемые системой данные с 14 цехов анализируются и доступны в режиме реального времени для всех участников производственного процесса, от мастеров до руководителя предприятия. В ближайшее время к системе будут также подключены и филиалы ОДК – предприятия МКБ «Горизонт», ВМЗ «Салют» и ОМО имени П.И. Баранова.

Проект «Внедрение системы мониторинга производственного парка в ПК «Салют» удостоился высшей оценки жюри премии OEE Award в номинации «Эффективные цифровые проекты на крупных промышленных предприятиях» в рамках конференции «Эффективное производство 4.0».

OEE Award – это промышленная премия, которая выявляет и поощряет команды предприятий, реализовавшие проекты цифровизации на различных уровнях и направлениях производства.

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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
ОДК УК
Ростех
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1 комментарий
№1
21.04.2023 04:20
Цитата, q
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха подключила к современной системе мониторинга более одной тысячи станков на производственном комплексе «Салют» в Москве. Это позволило на 40% повысить загрузку оборудования и сократило время простоя техники. До конца года комплекс «Диспетчер» начнет внедряться на всех предприятиях ОДК.

Аналогичная автоматизированной  система учёта времени простоев станков с ЧПУ на базе ЕС ЭВМ существовала  на ВЗПО "Техника" ещё в далёком 1988-м году.
От показаний данной системы зависила величина премии электронщиков и механиков в инженерно-ремонтной службе...
К этой системе были подключены сотни станков с ЧПУ.
Так что ничего  сверхнового и Гениального Ростех не изобрёл....
Если начали внедрять данную систему, то нужно это делать не на одном заводе, а на всех предприятиях Ростеха чтобы повысить эффективность работы высокотехнологичного оборудования (станков с ЧПУ, робототехнических комплексов) во всей корпорации Ростех.
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