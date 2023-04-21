Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Минобороны России заявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что "в ходе проверки, проходившей под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".

"В настоящее время привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации", - также говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе проверки экипажи боевых кораблей ТОФ в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок. Были выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

Многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с дальней авиацией ВКС и морской авиации флота отработали действия по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана – южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.

Внезапная проверка ТОФ проводилась с 14 апреля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Всего в ней приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

Целями проверки являлись оценка состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению, наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.